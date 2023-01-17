Представлен Apple MacBook Pro на базе новых процессоров M2 Pro и M2 Max

Компания Apple представила обновленные 14- и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro на базе новых процессоров M2 Pro и M2 Max. Отмечается, что они обеспечивают в 6 раз большую производительность, чем «самый быстрый MacBook Pro на базе процессоре Intel».

Автономность повысилась до 22 часов, кроме того есть поддержка стандарта Wi-Fi 6E. Кроме того, ноутбуки теперь могут работать с внешними мониторами с разрешением 8K с частотой до 60 Hz и 4K — с частотой до 240 Hz. Версия на M2 Max с единой памятью на 96 Gb может «обрабатывать сцены, которые не могут запустить другие ноутбуки и ПК».

Компиляция в Xcode выполняется в 2,5 раза быстрее по сравнению с самым быстрым MacBook Pro на базе процессоров Intel и почти на 25% быстрее по сравнению с предыдущим поколением. Обработка изображений в Photoshop на 80% быстрее по сравнению с самым быстрым MacBook Pro на базе процессоров Intel и на 40% быстрее по сравнению с предыдущим поколением. Модели на базе M2 Max выполняют рендеринг эффектов в Cinema 4D и цветокоррекцию в DaVinci Resolve на 30% быстрее, чем MacBook Pro на базе M1 Max.

Остальные характеристики остались прежними: экраны Liquid Retina XDR высокого разрешения с яркостью до 1600 нит и поддержкой адаптивной частоты обновления ProMotion до 120 Hz, HD-камера с разрешением 1080p, шесть динамиков и микрофоны студийного качества. Емкость встроенного хранилища достигает 8 Tb.

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Цена 14-дюймовой модели с чипом M2 Pro – от $1999, а с M2 Max – от $3099. 16-дюймовая версия на базе M2 Pro — от $2499, а на базе M2 Max — от $3499. Топовый вариант MacBook Pro 16 на M2 Max с 96 Gb унифицированной памяти и накопителем на 8 Gb — $6499. В продажу обновленные Apple MacBook Pro поступят в США 24 января.

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