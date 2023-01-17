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18 января, 2023
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В Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с вице-президентом компании Cisco по глобальным инновациям Гаем Дидрихом

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В Давосе в рамках Всемирного экономического форума состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с вице-президентом компании Cisco по глобальным инновациям Гаем Дидрихом, сообщает ресурс president.az.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и компанией Cisco, которое осуществляется на протяжении многих лет. Гай Дидрих рассказал, что компанией был реализован проект цифровизации школ в Азербайджане. В ходе беседы было подчеркнуто, что этим проектом планируется охватить сотни школ нашей страны. Президент Ильхам Алиев отметил успешную реализацию проектов «Умный город» и «Умная деревня» в Зангиланском районе и подчеркнул, что эти работы планируется осуществить на других территориях, освобожденных от оккупации. Глава государства выразил признательность за подготовленный компанией Cicso «Отчет о структуре умного города Азербайджана». В ходе беседы речь также шла о применении технологий Cisco при использовании водных ресурсов в Азербайджане, а также обсуждались перспективы сотрудничества в сферах образования и кибербезопасности.

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