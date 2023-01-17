Lenovo представляет киоски самообслуживания Scan-n-Go

Компания Lenovo на Международной выставке и конференция розничной торговли NRF 2023 представила киоски самообслуживания Scan-n-Go, а также новые решения в сфере искусственного интеллекта, инфраструктуры и цифровых витрин. Как отмечается в пресс-релизе компании, она столкнулась с резким ростом спроса на решения для самообслуживания, которые интегрируют цифровой опыт в обычные розничные операции. Киоски самообслуживания предоставляют покупателям интегрированный бесконтактный процесс совершения покупок на кассе, освобождая сотрудников магазина, чтобы они могли сосредоточиться на более важных задачах. Lenovo Retail Solutions уже установила более 1000 своих киосков Scan-n-Go в розничных магазинах по всему миру.

Также компания Lenovo добавила ряд предложений по обслуживанию клиентов в свою экосистему решений, ориентированных на розничную торговлю, включая виртуальные покупки в метавселенной, которые интегрируют цифровые услуги в рамках существующих операций магазина. Используя искусственный интеллект и языковые модели, розничные продавцы также могут предлагать более эффективные варианты цифрового обслуживания клиентов, направленные на преодоление общих языковых барьеров или трудностей доступа.

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Следует отметить, что на выставке NRF Lenovo демонстрирует свой портфель решений для розничной торговли в реальном магазине Lenovo Smart Retail.