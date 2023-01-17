Apple представила мощные, энергоэффективные процессоры M2 Pro и M2 Max

Компания Apple объявила о выпуске процессоров нового поколения M2 Pro и M2 Max. Новинки изготавливаются по 5-нм техпроцессу второго поколения. Apple отмечает, что новые процессоры являются самыми мощными и энергоэффективными платформами для профессиональных ноутбуков в мире.

«Только Apple создает системы на кристалле, подобные M2 Pro и M2 Max. Они обеспечивают невероятную профессиональную производительность наряду с лучшей в отрасли энергоэффективностью», — заявил Джонни Сруджи, старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям.

M2 Pro состоит из 40 млрд. транзисторов и предлагает 10 и 12 ядер CPU, до 19 ядер GPU и увеличенный кэш L2. Процессор поддерживает до 32 Gb унифицированной памяти с пропускной способностью до 200 ГБ/с (вдвое больше, чем у M2) и низкой задержкой.

В сравнении с предшественником M2 Pro демонстрирует на 20% большую многопоточную производительность. Кроме того, процессор на 80% быстрее в Photoshop и позволяет выполнять компиляцию в Xcode до 2,5 раз быстрее, чем на самом мощном MacBook Pro на базе процессоров Intel, а его встроенная в SoC графика на 30% быстрее, чем в модели M1 Pro.

Более мощная модель M2 Max состоит из 67 млрд. транзисторов. В состав процессора входят 12-ядерный CPU, 38-ядерный GPU и до 96 Gb унифицированной памяти с пропускной способностью до 400 ГБ/с (вчетверо больше, чем у M2). Решение предлагает «лучшую в отрасли производительность на ватт, что делает его самым мощным и энергоэффективным чипом в мире для профессионального ноутбука». Мощность графики увеличена на 30% по сравнению с M1 Max.

Оба чипа также оснащены 16-ядерным нейронным сопроцессором, способным выполнять 15,8 трлн. операций в секунду.

Apple M2 Pro и M2 Max поддерживают кодирование и декодирование видео H.264, HEVC и ProRes с аппаратным ускорением, что позволяет воспроизводить несколько видеопотоков в формате 4K и 8K ProRes при минимальном энергопотреблении. Кроме того, M2 Max обеспечивает до 2 раз более быстрое кодирование видео, чем M2 Pro.

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