Новые ноутбуки серии Lenovo Legion первые в мире получили сопроцессор с искусственным интеллектом

Компания Lenovo сообщила о том, что игровые ноутбуки линейки Legion нового поколения оснащены чипом Lenovo LA AI, отвечающим за оптимизацию игровой производительности системы на основе алгоритмов машинного обучения.

Производитель отмечает, что игровые ноутбуки Legion 2023 года станут первыми в мире портативными компьютерами, которые получит специализированный процессор с искусственным интеллектом.

Lenovo LA AI, работает в связке с программным алгоритмом AI Engine+. Эта связка отслеживает частоту кадров в играх и динамически настраивает производительность системы. По заявлению компании, такое решение позволит увеличить лимит энергопотребления системы на 15% по сравнению с номинальными параметрами, что обеспечит новым ноутбукам серии Legion повышенную частоту кадров в играх.

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