QNAP представляет сетевое хранилище TVS-h874 с гибридной технологией Intel Core, оптимизирующей производительность для приложений виртуализации

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня представила новые высокопроизводительные модели NAS TVS-h874 QuTS hero, которые оснащены 16-ядерными процессорами Intel Core i9 12-го поколения или 12-ядерными многопоточными процессорами Intel Core i7 с гибридной технологией Intel Core для оптимальной вычислительной производительности и бесперебойной работы нескольких виртуальных машин. Интегрируя надежную операционную систему на основе ZFS, расширяемость PCIe Gen 4, кэширование M.2 NVMe SSD и возможность подключения 2,5GbE/10GbE, TVS-h874 поможет предприятиям создавать высокопроизводительные среды хранения для размещения нескольких виртуальных машин, серверов приложений и запуска приложений резервного копирования/восстановления бизнес-данных.

«В новых моделях TVS-h874 используется гибридная технология Intel Core, объединяющая высокопроизводительные и энергоэффективные ядра, — отметил Энди Чуанг (Andy Chuang), менеджер по продукции QNAP. — Благодаря этому, производительность новых моделей TVS-h874 возросла в 3,55 раза по сравнению с предыдущими моделями».

TVS-h874 предлагает новые конфигурации: TVS-h874-i7-32G с 12-ядерным/20-поточным процессором Intel Core i7 и TVS-h874X-i9-64G с 16-ядерным/24-поточным процессором Intel Core i9. Это процессоры, использующие гибридную архитектуру для оптимизации производительности. Новые модели поддерживают до 64 ГБ двухканальной памяти DDR4, а также оснащены двумя портами 2,5GbE и слотами M.2 2280 PCIe, что позволяет использовать твердотельные накопители NVMe PCIe для повышения производительности операций ввода-вывода в секунду при настройке кэширования твердотельных накопителей. Также в новинки включены высокоскоростные слоты PCIe Gen 4 для расширения основных функций NAS, таких, как добавление сетевых адаптеров 10/25GbE, карт QM2 для добавления твердотельных накопителей M.2 и портов 2,5GbE/10GbE, графических карт начального уровня для включения передачи графического процессора на виртуальную машину и карты расширения хранилища для подключения корпусов расширения QNAP. Выход HDMI позволяет пользователям напрямую отображать мультимедийный или виртуальный контент, который хранится или запущен на TVS-h874. В TVS-h874X-i9-64G также предустановлена двухпортовая сетевая карта 10GBASE-T для высокоскоростной передачи данных.

TVS-h874 использует операционную систему QuTS hero на основе ZFS. Разработанная с акцентом на целостность данных, файловая система ZFS является самовосстанавливающейся и совместимой с WORM (Write Once, Read Many Times). Она также включает встроенную технологию дедупликации и сжатия данных на уровне блоков для оптимального использования хранилища, более быстрой передачи данных и увеличения срока службы твердотельных накопителей. Поддерживается до 65536 моментальных снимков для полной записи состояния системы и данных.

Инклюзивный центр приложений предоставляет различные приложения для установки по запросу для дальнейшего расширения потенциала TVS-h874, такие, как размещение виртуальных машин и контейнеры (поддерживает контейнеры LXD, Docker и Kata), упрощение резервного копирования VMware/Hyper-V, оптимизация локального/удаленного/облачного резервного копирования, упрощение резервного копирования Google Workspace и Microsoft 365 и многое другое.

Новинка будет доступна на азербайджанском рынке в ближайшее время. Гарантия на TVS-h874X составляет 3 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет.