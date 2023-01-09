Представлены игровые ноутбуки Lenovo Legion Pro 7i и Pro 5i с Core i9-13900HX и RTX 4090

Компания Lenovo на CES 2023 представила обновленную линейку игровых ноутбуков Legion — модели Pro 7i и Pro 5i. Новинки получили новейшие процессоры Intel 13-го поколения и видеокарты серии GeForce RTX 40.

Lenovo Legion Pro 7i оснащен IPS-дисплеем диагональю 15,6 дюйма разрешением 2560 x 1600 пикселей, с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления240 Hz. Яркость достигает 500 нит. Заявлен охват 100% sRGB, есть поддержка NVIDIA G-SYNC.

Ноутбук предлагается только в модификации с процессором Core i9-13900HX, а видеокарт на выбор две: GeForce RTX 4070 и 4090. Объем оперативной памяти DDR5-6000 — до 32 Gb, емкость NVMe-накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 — до 2 Tb.

Емкость АКБ составляет 99,99 Втч. Есть два порта Type-C (USB 3.2 Gen 2, DisplayPort 1.4), один HDMI 2.1, три USB Type-A 3.2 Gen 1 и Ethernet. Предусмотрен порт Thunderbolt 4.

Lenovo Legion Pro 5i получил такой же дисплей, как и старшая модель, но с частотой 165 Hz. Время отклика — 3 мс. Заявлен охват 100% sRGB и сертификация по стандарту VESA DisplayHDR 400, также поддерживается технология NVIDIA G-SYNC.

Базовая конфигурация Legion Pro 5i получила процессор Intel Core i7-13500HX, а топовая — Core i9-13900HX. В качестве дискретной графики используются NVIDIA GeForce RTX 3050, 4050, 4060 или 4070. Объем ОЗУ тот же, что у модели Pro 7i, но модули используются другие — DDR5-5600.

Набор портов, как у старшей модели, за исключением Thunderbolt 4. Заявленная автономность с аккумулятором на 80 Втч — до 8 часов. Есть веб-камера со шторкой.

Цена Legion Pro 7i начинается от $2799, Legion Pro 5i – от $1699. Оба ноутбука поступят в продажу в марте.

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