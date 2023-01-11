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12 января, 2023
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HP E45c G5 — изогнутый монитор с разрешением DQHD и частотой обновления 165 Hz

HP E45c G5

Компания HP представила монитор E45c G5 с изогнутым дисплеем диагональю 44,5 дюйма и частотой обновления 165 Hz.

HP E45c G5

В основе монитора лежит восьмибитная VA-матрица с разрешением 5120 × 1440 пикселей (120 ppi), яркостью 400 нит и контрастностью 3000:1. Обеспечивается 99% охвата sRGB. Панель имеет радиус изгиба 1500R. Время отклика составляет 3 мс (GtG). Есть поддержка технологий AMD FreeSync и Eye Ease (уменьшение количества синего света без искажения картинки).

HP E45c G5 оснащен портами DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB Type-A и USB Type-C (65 Вт, DP Alt Mode). Есть стереодинамики мощностью 3 Вт, регулируемая подставка, датчик освещения и крепление VESA 100 × 100 мм.

В ближайшее время монитор поступит в продажу в Великобритании по цене £1,499 (около $1830). Позже устройство появится и на других рынках.

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