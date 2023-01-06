Ноутбуки ASUS VivoBook Pro и ProArt StudioBook 16 получили 3D-дисплеи, для которых не нужны очки

На CES 2023 компания ASUS представила два новых ноутбука — VivoBook Pro и ProArt StudioBook 16. Их ключевой особенностью стало наличие OLED-дисплея, который способен показывать 3D-изображения. При этом для их просмотра пользователю не потребуется отдельные аксессуары. Кроме того, поддерживается технология отслеживания взгляда, которая может гарантировать, что пользователь постоянно видит стереоизображение. Дисплеи обеспечивают контрастность 1 000 000:1, время отклика 0,2 мс и частоту обновления экрана 120 Hz.

ASUS ProArt StudioBook 16

В OLED-экране ProArt StudioBook 16 3D OLED с разрешением 3,2K используется технология Dimenco Simulated Reality 3D, которая обеспечивает захватывающий просмотр 3D-контента в расширенной реальности (XR) без необходимости использования очков или дисплеев на голове. ASUS предлагает новую технологию Spatial Vision, которая преобразует 2D-контент в иммерсивное 3D. В любой момент можно легко переключаться между режимами 2D и 3D как в играх, так и при просмотре видео. Но существует разница в реализации между решениями сторонних разработчиков и специально созданным для такой системы контентом.

Ноутбук оснащен новейшим процессором Intel Core i9-13980HX, графикой серии NVIDIA RTX 40 с драйверами Studio, до 64 Gb оперативной памяти DDR5-4800 и до 8 Tb хранилища PCIe Gen 4. В оснащение также входят два порта Thunderbolt 4, HDMI 2.1, ИК-камера FHD, кардридер, аккумулятор емкостью 90 Вт·ч и поддержка стилуса. Производитель также выпустит версию с сенсорным 2D-экраном OLED.

ASUS VivoBook Pro

ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604) также доступен и в версии без 3D. В варианте 3D предлагается 16-дюймовая OLED-панель с разрешением 3,2K, соотношением сторон 16:10 и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. В верхней рамке дисплея размещены датчики для отслеживания положения головы и движения зрачков пользователя. На основе этих данных производится вывод отдельной картинки для каждого глаза, что обеспечивает стереоскопический эффект. В варианте без 3D используется 16-дюймовая IPS-панель разрешением 2,5K с частотой обновления 165 Hz и 100% покрытием DCI-P3.

В основе ноутбука лежит процессор Intel Core i9-13980HX, за графическую составляющую отвечает NVIDIA GeForce RTX40 с драйверами Studio. Объем оперативной памяти DDR5-4800 достигает 64 Gb, емкость твердотельного накопителя PCIe Gen 4 — до 2 Tb. Есть два порта Thunderbolt 4, два USB 3.2 Gen1 Type-As, HDMI 2.1, Gigabit Ethernet, ИК-камера FHD, кардридер и комбинированный аудио-разъем.

Информация о ценах и доступности обеих моделей пока неизвестна.

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