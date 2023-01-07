Samsung представил 8K-телевизор с рекордной яркостью до 4000 нит

На CES 2023 компания Samsung представила новое поколение micro-LED и QLED-телевизоров с большой диагональю дисплея.

Флагманский телевизор Samsung Neo QLED 8K (QN900C), как следует из названия, получил разрешение 8K. Заявлены также 14-битная контрастность более чем 1000 локальных зон затемнения и пиковая яркость до 4000 кд/м2. Контрастность также повысилась благодаря улучшениям алгоритмов 8K Real Depth Enhancer Pro и Shape Adaptive Light.

Модель Samsung Neon LED 4K TV (QN95C) отличается улучшенным управлением яркости и оттенками серого, 14-битной обработкой изображения, улучшенным затемнением и тонкими рамками.

76-дюймовый Samsung Micro LED CX, предлагает инновационные технологии Samsung micro-LED Display, доступные ранее только в дорогих моделях The Wall. Эта модель представлена также со 110-дюймовым дисплеем, 23-битной детализацией черного, переменной частотой обновления 240 Hz и временем отклика в 2 нс.

Модель Samsung OLED 4K (S95C) сочетает в себе новейшие технологии Samsung Quantum Dot и OLED, которые обеспечивают улучшенную яркость и высокую точность цветопередачи по сравнению с прошлогодней моделью. Частота обновления составляет 144 Hz, время отклика — 0,1 мс. Телевизор ориентирован прежде всего на геймеров, так как обладает поддержкой сервисов потоковой передачи игр, включая NVIDIA GeForce Now, и благодаря 70-ваттным динамикам с Dolby Atmos — иммерсивным звуком.

Телевизорам Samsung 2023 модельного года будет доступна новая функция Chat Together, которая поможет пользователям общаться с друзьями в режиме реального времени при просмотре телевизора.

Цена и дата выхода на рынок всех моделей пока не уточняется.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az