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6 января, 2023
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Представлен моноблок Lenovo Yoga AIO 9i

Lenovo Yoga AIO 9i

На CES 2023 компания Lenovo представила новый моноблок Yoga AIO 9i. Устройство впишется в любое рабочее пространство за счет своего минималистичного дизайна. При производстве корпуса ПК использовался переработанный алюминий, а дополнительная клавиатура на 65% состоит из переработанного ABS-пластика.

Lenovo Yoga AIO 9i

Настольный ПК оснащен 31,5-дюймовым 4К-дисплеем, обладающим охватом 100% цветового пространства sRGB. Безрамочный экран имеет тонкую панель с небольшим металлическим шарниром, позволяющим устанавливать устройство под нужным углом. На задней панели имеется 7 портов для подключения периферии и других гаджетов экосистемы, а в основании корпуса встроена панель для беспроводной зарядки смартфонов.

Аппаратная платформа Yoga AIO 9i представлена процессором Intel Core i9 13-го поколения, с видеокартой NVIDIA GeForce, что дает преимущества при работе с графикой, сложным дизайном и редактированием фото и видео, а также в компьютерных играх. Устройство будет доступно с 16 или 32 Gb оперативной памяти LPDDR5 и твердотельным накопителем на 512 Gb или 1 Tb.

Моноблок оснащен четырьмя динамиками Harman Kardon с поддержкой технологии Dolby Atmos и имеет встроенную инфракрасную камеру разрешением 5 Мп с электронной шторкой и распознаванием лица для авторизации пользователя. Кроме того, Yoga AIO 9i поддерживает несколько голосовых помощников, а также подключение ноутбука и других устройств через кабель USB Type-C с возможностью управления всеми посредством общей клавиатуры или мыши.

Lenovo Yoga AIO 9i поступит в продажу в третьем квартале этого года по цене от $1800.

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