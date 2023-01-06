Lenovo ThinkBook Plus Twist: ноутбук с вращающимся дисплеем

В рамках выставки CES 2023 компания Lenovo представила новую модель ноутбука серии ThinkBook Plus. Трансформер представляет собой вариант с двумя экранами на специальном шарнире, позволяющем попеременно использовать главный OLED-дисплей и красочный экран E-ink для работы в режиме многозадачности.

13,3-дюймовый сенсорный OLED-экран разрешением 2,8К и частотой обновления изображения 60 Hz обеспечивает яркость 400 кд/м2. Экран отображает 100% цветовой гаммы DCI-P3. 12-дюймовый цветной сенсорный дисплей E Ink имеет относительно низкую частоту обновления 12 Hz, но потребляет очень мало энергии. Для просмотра видео или игр частоты будет мало, для чтения частота не играет роли, а для печати — вполне достаточно. Если ноутбук требуется использовать в обычном режиме, достаточно повернуть дисплей и воспользоваться OLED-экраном.

За производительность нового ThinkBook Plus Twist отвечают мощные процессоры Intel Core 13-го поколения под управлением ОС Windows 11. Ноутбук получил до 16 Gb оперативной памяти и хранилище PCIe Gen 4 до 1 Tb.

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Lenovo утверждает, что аккумулятор емкостью 56 Вт·ч при использовании только дисплея E Ink позволит проработать до 21 часа подряд. В оснащение входят Intel Wi-Fi 6E, два порта Thunderbolt 4 (USB Type-C), 3,5-мм аудиовыход для наушников, камера FHD и двойные микрофоны с интеллектуальным шумоподавлением. Есть поддержка полноразмерного стилуса на дисплеях OLED и E-Ink со сроком службы батареи до 18 месяцев.

Цена ноутбука Lenovo ThinkBook Plus Twist начинается от $1649, поставки начнутся в июне.

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