Epic Games Store бесплатно отдает Kerbal Space Program и Shadow Tactics — Aiko’s Choice

В Epic Games Store можно бесплатно получить две игры Kerbal Space Program и Shadow Tactics — Aiko’s Choice. Акция действует до 12 января 20:00 по бакинскому времени.

Kerbal Space Program – это космический симулятор, где игроку предлагается возглавить программу инопланетной расы кербалов для сбора функционального космического корабля. В игре реализована реалистичная аэродинамика и орбитальная физика.

Shadow Tactics — Aiko’s Choice – дополнение к основной игре, которую Epic Games Store раздавал в ноябре прошлого года. По сюжету куноити Аико вместе с отрядом выйдет на охоту за призраками прошлого.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На следующей неделе бесплатной станет психологическая игра First Class Trouble, где «мирным» для выживания нужно искать «самозванцев» и отключить смертоносный ИИ.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az