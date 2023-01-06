Epic Games Store бесплатно отдает Kerbal Space Program и Shadow Tactics — Aiko’s Choice

В Epic Games Store можно бесплатно получить две игры Kerbal Space Program и Shadow Tactics — Aiko’s Choice. Акция действует до 12 января 20:00 по бакинскому времени.
Kerbal Space Program – это космический симулятор, где игроку предлагается возглавить программу инопланетной расы кербалов для сбора функционального космического корабля. В игре реализована реалистичная аэродинамика и орбитальная физика.
Shadow Tactics — Aiko’s Choice – дополнение к основной игре, которую Epic Games Store раздавал в ноябре прошлого года. По сюжету куноити Аико вместе с отрядом выйдет на охоту за призраками прошлого.
На следующей неделе бесплатной станет психологическая игра First Class Trouble, где «мирным» для выживания нужно искать «самозванцев» и отключить смертоносный ИИ.
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