HTC представила AR/VR-гарнитуру Vive XR Elite, не требующую подключения к внешним устройствам

Компания HTC на CES 2023 представила новую гарнитуру смешанной (VR+AR) реальности Vive XR Elite. Ожидается, что она будет конкурировать с Meta Quest и предполагаемой XR-гарнитурой от Apple. Новая модель поддерживает игры и приложения, предлагавшиеся HTC для прежних VR-гарнитур.

Два дисплея поддерживают разрешение 1920 × 1920 пикселей с частотой обновления 90 Hz, которые обеспечивают угол зрения 110°. Система работает на платформе Qualcomm Snapdragon XR2 — той же, что используется в Meta Quest 2 выпуска 2021 года. Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, емкость накопителя – 128 Gb. Имеются четыре широкоугольные камеры, отслеживающие движения рук или специальных контроллеров. Есть динамики и два микрофона.

Два аккумулятора, работы которых должно хватить на 2 часа, крепятся в тыльном модуле гарнитуры. Поддерживается «горячая замена» — небольшая встроенная АКБ позволяет модели проработать 10 минут, чего вполне хватит для смены аккумуляторов. Устройство заряжается через порт USB Type-C, также перезаряжаются и контроллеры — в автономном режиме без подзарядки они способны работать около 10 часов.

Vive XR Elite поддерживает работу от стационарного питания: можно отсоединить аккумулятор и затылочный ремешок, заменив последний пластиковыми дужками, как у обычных очков. Тогда вес гарнитуры снижается с 625 гр. до 240 гр. В таком виде гарнитуру можно складывать, как очки, и переносить в футляре. Кроме того, есть функция изменения расстояния между линзами, а также диоптрийная регулировка для тех, кто носит корректирующие очки.

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Комплект за $1099 помимо гарнитуры включает два аккумулятора и два контроллера движений, а также набор игр и приложений (на некоторых рынках). Весной в ходе выставки Mobile World Congress представят также корпоративную версию устройства. Продажи Vive XR Elite начнутся в конце февраля, предзаказ уже открыт. HTC отмечают, что профессиональные гарнитуры Vive Focus 3 и Vive Pro 2 (для ПК) останутся в ассортименте компании.

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