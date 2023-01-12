Sony представила плееры серий Walkman NW-ZX700 и NW-A300 на базе Android 12

Компания Sony представила новые портативные плееры Walkman серий NW-ZX700 и NW-A300 на платформе Android 12 с поддержкой потоковых сервисов. В обеих сериях используется технология DSEE Ultimate с искусственным интеллектом для точного восстановления исходного качества звука. Благодаря DSEE Ultimate медиаплееры обеспечивают высококачественное звучание даже при воспроизведении через Bluetooth или использовании потоковых сервисов.

В спецификацию серии NW-ZX700 входит высокопроизводительный цифровой усилитель S-Master HX, снижающий искажения и шумы практически во всем частотном диапазоне и механизм ремастеринга DSD, который без потерь преобразует звук в формате PCM в DSD с частотой 11,2 MHz. Благодаря этому плеер гарантирует объемный звук с четкими высокими частотами и мощными басами.

Пока что в линейку Walkman NW-ZX700 входит только одна модель NW-ZX707 с жидкокристаллическим 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD, объемом флеш-памяти 64 Gb, адаптерами Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Есть порт USB 3.2 Gen 1 Type-C и слот для карт памяти microSD. Устройство обеспечивает воспроизведение звука в частотном диапазоне 20–40 000 Hz. Заявленное время автономной работы достигает 22 часов. Габариты плеера составляют 72,5 × 16,9 × 132,3 мм, вес — 227 гр. Цвет корпуса – только черный.

В серию Walkman NW-A300 входят две модели: NW-A307 с объемом флеш-памяти 64 Gb и NW-A306 с флеш-накопителем на 32 Gb. Плееры оснащены 3,6-дюймовым ЖК-дисплеем, есть поддержка Wi-Fi 5и Bluetooth 5.0. Также заявлена поддержка кодеков aptX HD и LDAC, что гарантирует воспроизведение аудио практически без потерь.

По заверениям Sony, на одном заряде плеер может проработать до 36 часов в работе с FLAC (44,1 Hz) и до 32 часов при проигрывании FLAC (96 Hz), а при использовании стриминговых сервисов автономность составляет 26 часов. Габариты корпуса составляют 56,5 ×11,8 × 98,4 мм, вес — около 113 гр. Плееры серии NW-A300 — одни из самых легких и компактных среди Walkman. Новинки доступны в сером, синем и черном цветовых вариантах корпуса.

Цены новых медиаплееров Sony Walkman — от $250 до $700. В продажу обе модели поступят до конца января.

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