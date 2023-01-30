Google представил нейросеть MusicLM для генерации музыки по текстовому описанию

IT-гигант Google представил MusicLM — нейросеть, которая способна создавать музыкальные композиции различных жанров по текстовому описанию. Пока что компания не дает возможность работать с MusicLM обычным пользователям, но демонстрирует несколько примеров работы модели. Например, доступны мелодии, которые звучат как полноценные композиции из описаний длиной в абзац. Они включают описание жанра, атмосферы и даже конкретных инструментов. Также доступны 5-минутные фрагменты, созданные из одного или двух слов, таких как «мелодичное техно».

Нейросеть может основываться на существующих мелодиях, которые пользователь напевает, наигрывает или насвистывает. Кроме того, система воспринимает несколько последовательно написанных описаний, чтобы создать длинный трек.

Базу для обучения ИИ составили 280 тыс. часов записей. MusicLM может создать композицию в любом жанре. Пользователь даже может добавлять некоторые нюансы описания, например, «динамичный саундтрек аркадной игры с элементами электрогитары».

Для специалистов в сфере ИИ Google подготовил исследовательскую документацию, подробно поясняющую принципы работы модели MusicLM.

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