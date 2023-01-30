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30 января, 2023
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Baidu планирует запустить бота в стиле ChatGPT

Baidu

Китайский поисковый гигант Baidu намерен запустить чат-бота на основе ИИ, аналогичного набравшему вирусную популярность в мире боту ChatGPT компании OpenAI, об этом пишет Bloomberg. Новую разработку могут представить уже в марте этого года. По данным источника, после появления новости акции компании выросли на 5,8%.

Изначально Baidu интегрирует бота в свои основные поисковые сервисы. Основой системы, похожей на ChatGPT, станет Ernie — крупномасштабная модель машинного обучения, тренировки которой осуществлялись в течение нескольких лет. Китайский разработчик уже потратил миллиарды долларов на исследования в сфере ИИ. В самой Baidu данные источников не комментируют.

Еще в декабре прошлого года глава компании Робин Ли (Robin Li) в ходе внутрикорпоративного обсуждения призвал равняться на ChatGPT для достижения лидерских позиций в сфере, связанной с ИИ. При этом он подчеркнул, что коммерциализация генеративного ИИ путем превращения разработок в продукт, в «котором все нуждаются», может быть сложной задачей.

Помимо исследований в сфере ИИ, поисковый гигант также разрабатывает технологии автономного вождения.

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