2023: Прогнозы

В 2023 году даже главные скептики должны будут поверить в силу астрологии, карт таро и нумерологии. Простите, но совсем не так должна начинаться подобная статья в журнале о технологиях… Так что, если подходить к прогнозам серьезно, то войны и пандемия пока никуда не денутся с этой планеты. Кроме того, ожидается, что рост мирового ВВП замедлится до 1,6% в 2023 году с 2,8% в 2022 году, а инфляция по-прежнему будет составлять 6%, что вынудит центральные банки еще больше повысить процентные ставки. И к кому же, как не старейшему и авторитетнейшему изданию в лице The Economist стоит прислушаться в первую очередь в столь неблагодарном деле, как прогнозирование будущих событий?

Прогноз The Economist Intelligence Unit на 2023 год

иски рецессии и повышение процентных ставок не будут сдерживать расходы на IT-отрасли в 2023 году. Компании все чаще станут использовать технологии для прогнозирования спроса, отслеживания предложения и защиты данных. Продажи устройств разочаруют, поскольку высокие цены заставят людей отказаться от замены гаджетов. Но автоматизация будет ускоряться по мере того, как предприятия будут бороться с ростом заработной платы и проблемами с поставками. Рынок искусственного интеллекта вырастет до 500 млрд. долларов. Облачные вычисления также будут расти, поддерживая удаленную работу и желание компаний собирать и анализировать данные. Все это приведет к созданию частных мобильных сетей для улучшения связи и усиления безопасности. По данным Juniper Research, расходы на них достигнут 12 млрд. долларов, причем 60% из них придется на производственные, горнодобывающие и энергетические компании. Однако цифровизация увеличивает риски кибербезопасности. В 2023 году правительства ужесточат контроль киберпространства, усугубив бюрократическую волокиту и наложив большое бремя на малый бизнес.

Мобильная связь поднимет мировую экономику на 4,8 трлн. долларов, в основном за счет повышения «разговорчивости» своих 5,5 млрд. абонентов. Распространение технологии 5G в странах со средним уровнем дохода, таких как Аргентина, Индия и Вьетнам, приведет к тому, что число абонентов 5G превысит 1 млрд. Но продажи смартфонов упадут из-за рецессии и проблем с поставками полупроводников. Широкополосная связь охватит большее количество домов в развивающихся странах. Тем не менее неустойчивая экономика будет сдерживать расходы операторов связи. Несмотря на повышение цен для потребителей, операторам будет сложно финансировать инвестиции в свои сети. В Азии и Европе фирмы, испытывающие трудности, попытаются объединиться, но регулирующие органы могут их остановить. Неизвестно, начнет ли ЕС действовать, но регулирующие органы этого союза все равно затянут петлю вокруг крупных компаний. Закон о цифровых рынках, который должен вступить в силу в начале 2023 года, призван помочь новым игрокам конкурировать с технологическими олигополиями.

«Шокирующие прогнозы» от Saxo Bank

В этот раз эксперты датского банка были не столь щедры на прогнозы для технологической отрасли, но все-таки чем-то они поделились. Например, в Saxo Bank полагают, что несколько миллиардеров и владельцев технологических компаний совсем скоро организуют масштабный проект под кодовым названием Third Stone. Он будет направлен на изучение новых возможностей в энергетике. Также футурологи Saxo Bank прогнозируют, что страны ОПЕК+, Китай и Индия выйдут из Международного валютного фонда и начнут использовать в торговле новую резервную валюту, вполне вероятно, что цифровую.

10 прогнозов по отрасли от IDC

Рынок смартфонов останется под давлением в ближайшие годы, учитывая глобальный экономический спад, инфляцию, войны и падение потребительского спроса. Аналитики IDC исходят из текущего прогноза рынка смартфонов. Аналитики рынка ожидают, что поставки смартфонов резко упадут на 9,1% в 2022 году, что на 2,6% ниже предыдущего прогноза.

Тем не менее в IDC надеются, что рынок смартфонов несколько восстановится примерно с середины 2023 года и снова начнет расти в большинстве регионов во второй половине года. Основные же тенденции развития IТ в ближайшем будущем, по версии IDC, выглядят следующим образом:

К 2027 году более 50% IТ-бюджетов в большинстве предприятий из списка Forbes Global 500 будет выделено на средства связи, безопасность, вычислительные ресурсы и ресурсы данных, используемые для предоставления собственных процессов «как услуга» (as-a-Service) и интеллектуальных продуктов. В 2025 году 60% предложений по инфраструктуре, безопасности, данным и сетям потребуют облачные платформы управления, обеспечивающие обширную автоматизацию и значительное сокращение постоянных эксплуатационных расходов. В течение 2024 года недостаточный уровень создания критически важных навыков и усилий по тренингу со стороны лидеров IТ-индустрии не позволит 65% предприятий получать полную отдачу от инвестиций в облачные технологии, большие данные и автоматизацию. В 2025 году «цифровой суверенитет» (территориальные различия в требованиях к конфиденциальности, безопасности, размещению, использованию и раскрытию данных) заставит IТ-директоров G2000-компаний увеличить нагрузку на персонал, бюджеты и операционные процессы для более чем 35% IТ-активов и активов данных. В 2023 году 70% внедрений IaaS/SaaS будет сдерживаться из-за неспособности правильно оценивать операционные выгоды и обещания быстрого внедрения инноваций. Вопросы стоимости при этом не будут играть первичную роль. К концу 2024 года 60% aaS предложений платинового уровня в области безопасности, бизнес-операций и DaaS будут включать в себя пакетный доступ к специализированным командам, чтобы восполнить нехватку экспертов. В 2025 году ряд заметных запусков цифровых продуктов, зависящих от поставок интеллектуальной автоматизации и aaS, столкнется с серьезными задержками из-за глобальных или региональных проблем с цепочками поставок ПО и микропроцессоров. К 2026 году 55% предприятий, внедряющие предложения Tech-by-Wire (автономные системы, программно-определяемые функции, облачные системы управления с помощью искусственного интеллекта, принятие решений на основе данных), по-прежнему будут решать проблемы, связанные с распространением разрозненных систем управления, которые повышают затраты на подключение и значительно ограничивают обмен данными. В 2026 году 45% предприятий G2000 продолжат сталкиваться с существенными рисками из-за нежелания персонала и руководителей бизнеса доверять действиям, инициированным автономными системами. К 2027 году способность эффективно развертывать и использовать машинное зрение как неотъемлемую часть любого нового продукта или процесса станет основной характеристикой пяти самых быстрорастущих предприятий в большинстве отраслей.

10 технологических прогнозов Gartner на 2023

Каждый год Gartner выделяет 10 наиболее важных технологических трендов на предстоящий период.

Прогнозы на 2023 год выстроены вокруг трех основных тем: оптимизация для большей операционной эффективности, устойчивости и доверия; масштабируемость вертикальных решений и доставки продуктов; внедрение новых форм взаимодействия для ускорения реагирования или поиска возможностей. А девиз сегодняшнего дня звучит следующим образом: «Неопределенность — это возможность!».

Цифровая иммунная система. Это сохранение и повышение надежности сервисов при стремительном росте данных и сложности информационных систем. Прикладная наблюдаемость. Сегодня есть возможность быстро и не очень дорого анализировать все имеющиеся данные, в том числе сырые (необработанные). Gartner говорит, что этот тренд не про креативность, а про ясность. Анализируйте все! И приводит в пример Tesla, которая в Техасе страхует пользователей на основе действий, а не прогнозов. Управления доверием, рисками и безопасностью искусственного интеллекта (здесь новое слово AI TRiSM). Опрос Gartner показал, что 41% организаций столкнулся с нарушением конфиденциальности искусственного интеллекта или инцидентами безопасности. 50% моделей искусственного интеллекта никогда не запускаются в производство из-за доверия или этики. И это большое поле для инноваций в области CyberSecurity. Отраслевые облачные платформы. Они по-прежнему в тренде. Но только теперь еще больше SaaS: не нужны платформы, ценности для бизнеса компаниям подавай. И это коррелирует с нашей экспертизой и ростом запросов компаний на повышение вовлеченности. А если так, то вертикализация облаков. Примеров уже много. По прогнозам Gartner, к 2027 году более 50% предприятий будут использовать отраслевые облачные платформы. Разработка платформ. Тоже не ново, но по-прежнему актуально. Потребностей у бизнеса много, архитектуры все сложнее, денег все меньше, поэтому, по прогнозам Gartner, к 2026 году 80% организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения, создадут специализированные группы разработки платформ, и 75% из них будут включать порталы самообслуживания разработчиков. Это поможет повторно использовать, ускоренно развертывать приложения с помощью общего набора повторно используемых компонентов. Беспроводная связь — реализация ценностей. Очень много разных устройств — от устройств конечных пользователей до цифровой маркировки продуктов. Не существует единой сетевой технологии, которая подходила бы для всех этих случаев, поэтому, по прогнозам Gartner, к 2025 году 60% предприятий будут использовать пять или более беспроводных технологий одновременно. Супер-приложения. Они объединяют приложения, платформу и экосистему в одно приложение и позволяют третьим сторонам разрабатывать «мини-приложения» поверх них. Результатом является интегрированный цифровой опыт в рамках единого предложения. Gartner говорит, что существует 15 супер-приложений с более чем 2,6 млрд. активных пользователей. Например, PayPay в Японии, интегрированная платежная экосистема которой насчитывает 50 млн. пользователей, и Tata Neu в Индии, которая предлагает персонализированный шоппинг по всему — от билетов на самолет до медицинских проверок. Адаптивный искусственный интеллект. Такой, чтобы сам учился без аналитиков и программистов, его дорабатывающих, да еще в режиме реального времени. Gartner считает, что предприятия, использующие адаптивный искусственный интеллект, смогут внедрять модели на 25% быстрее, чем их аналоги. Метавселенная. По прогнозам Gartner, к 2027 году более 40% крупных организаций по всему миру будут использовать сочетание Web3, AR, облачных технологий, интернет-вещей и цифровых двойников в проектах на основе метавселенной. Для увеличения доходов, конечно. Gartner призывает организации инвестировать в метавселенную прямо сейчас, чтобы не опоздать. Что такое метавселенная знают даже дети. Это пример того, как ожидания могут значительно опережать технологические возможности. Однако, нельзя не заметить, что развитие здесь идет семимильными шагами, хотя до промышленных решений, кажется, еще далеко. В качестве примеров Gartner приводит JP Morgan Chase, который построил Decentraland, первый банк метавселенной; и Siemens, которая работала с Nvidia над созданием «промышленной метавселенной» на основе цифровых двойников и Интернета вещей, стремясь снизить стоимость проектирования. Технология устойчивого развития. Все это тесно связано с устойчивым развитием. Нам необходимо учитывать влияние всех технологий, которые мы внедряем. Недавний опрос руководителей компаний Gartner показал, что экологическая и социальная ответственность в настоящее время является третьим по важности приоритетом после прибыльности и доходов. В качестве примеров здесь можно привести Stora Echo, которая работает над партнерством в области искусственного интеллекта для устойчивого развития, и DeliverFund, которая использует технологии для борьбы с торговлей людьми.

Forrester: искусственный интеллект станет незаменимым уже в 2023 году

Сегодня крупнейшие аналитические компании мира приходят к выводу о незаменимости искусственного интеллекта. Уже совсем скоро он будет применяться во всех сферах, а компании, по меткому выражению аналитиков Forrester «не успевшие вскочить на поезд искусственного интеллекта», безнадежно отстанут от конкурентов. В свежем отчете Forrester Research по искусственному интеллекту подчеркивается, что его внедрение превратилось из новой экспериментальной тенденции в обязательный приоритет для предприятий. Согласно исследованию, около 75% опрошенных топ-менеджеров уже сейчас констатируют положительное влияние на свои организации от использования искусственного интеллекта.

В 2023 году можно ждать лишь ускорения этого тренда. В Forrester выдвинули пять основанных на фактических данных прогнозов использования корпоративного искусственного интеллекта в 2023 году.

10% предприятий из списка Fortune 500 будут создавать контент с помощью инструментов искусственного интеллекта. С развитием сетей-трансформеров и предварительно обученных моделей (особенно больших языковых моделей, таких как BERT и GPT-3) генеративный искусственный интеллект уже стал частью повседневной жизни. В отчете Forrester упоминаются ведущие игроки, такие как Baidu и Huawei, которые запустили услуги цифрового контента на основе компьютерного зрения; такие стартапы, как Synthesia и HourOne.ai, использующие искусственный интеллект для ускорения создания видеоконтента; Taichi Graphics, которая привлекла 50 млн. долларов для создания цифрового контента на основе компьютерного зрения. И, конечно же, популярные инструменты преобразования текста в изображение, такие как DALL-E и Stable Diffusion, позволяющие создателям контента всех типов быстро генерировать контент. Тьюринг Боты будут писать 10% мирового кода. Искусственный интеллект уже умеет хорошо программировать, хотя сам по сути является программой. Такой вид искусственного интеллекта получил относительно широкое распространение еще в 2020 году и был назван «Тьюринг Ботами» как раз Forrester. В 2023 году Forrester ожидает, что такие инструменты, как Amazon Code-Whisperer, Code Bot, GitHub Co-Pilot и Tabnine, возьмут на себя больше аспектов жизненного цикла разработки программного обеспечения. По данным Forrester, каждый четвертый руководитель IT-отдела будет отчитываться перед своим советом директоров об управлении искусственным интеллектом. С усилением регулирования ИИ и растущим спросом, каждый четвертый IТ-директор и технический директор станет ответственным за использование искусственного интеллекта. Такие известные компании, как Accenture, BCG, Deloitte, EY и McKinsey уже предлагают аудиторские и исполнительные тренинги по управлению искусственным интеллектом. Искусственный интеллект в медицине сократит время обслуживания на 25%. Согласно отчету Forrester, в здравоохранении будет использоваться интеллектуальное планирование, что поможет решить проблему неявок в медицинские учреждения, которые обходятся в 150 млрд. долларов в год. Например, Walgreens сотрудничает с Nuance, чтобы планировать назначения вакцинаций от COVID-19 круглосуточно и без выходных, а Minute Clinic в CVS сотрудничает с Google, чтобы обеспечить планирование в тот же день через поиск Google. Виртуальным помощникам не нужно будет казаться людьми. В отчете прогнозируется, что по мере того, как варианты использования разговорного искусственного интеллекта расширяются, компании откажутся от притворства виртуальных помощников, чтобы повысить доверие, особенно в сфере B2B. В настоящее время Forrester обнаружил, что 65% маркетологов B2B используют виртуальных помощников на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами и сотрудниками. Иногда виртуальные помощники притворяются людьми, что, по мнению организаций, заставляет клиентов чувствовать подвох, хотя изначальная цель как раз повысить доверие. Вскоре компании станут соблюдать прозрачность при определении таких помощников, как виртуальных. По мере роста их эффективности и надежности, привычка ждать соединения с оператором будет стремительно уходить в прошлое.

Forrester: как будут развиваться метавсленные в 2023 году

Аналитики Forrester полагают, что в 2023 году развитие данного направления несколько замедлится из-за сложной геополитической обстановки и различных экономических трудностей. Согласно статистическим данным, менее половины пользователей говорит, что они, вероятно, когда-либо станут участниками метавселенной. Огромные финансовые затраты на развитие таких проектов пока не окупаются. К примеру, подразделение Reality Labs, которое занимается в том числе развитием метавселенной Meta Platforms, теряет миллиарды долларов. Многие пользователи покидают этот виртуальный мир спустя первый месяц и уже никогда не возвращаются.

Эксперты Forrester полагают, что со временем метавселенная превратится в своеобразный 3D-слой интернета. Но в 2023 году пользователи продолжат относиться к соответствующей концепции прохладно. Данные Forrester говорят о том, что подавляющее большинство потребителей предпочитают личный опыт виртуальному. Поэтому необходимы инновационные решения, в частности, гибридный подход, обеспечивающий впечатления качественно нового уровня. В среднесрочной перспективе наблюдающаяся ситуация может сыграть на руку IT-гигантам. Компании получат дополнительное время для создания необходимой инфраструктуры и разработки вариантов использования метавселенной. Forrester ожидает, что со временем технология станет популяризироваться за счет добавления опыта в стиле метавселенной в решения для совместной работы в качестве дополнительных функций. В 2023 году такие инструменты могут появиться в продуктах Google, Slack, Webex или Zoom. В целом, полагают аналитики, для метавселенных требуется внедрение совершенно новых возможностей, а не «переупаковка имеющихся иммерсивных впечатлений». Но произойдет это не в 2023 году.

Insider Intelligence прогнозирует отток пользователей из Twitter

Более 30 млн. пользователей могут покинуть социальную сеть Twitter в течение двух лет после приобретения платформы Илоном Маском. К такому выводу пришла исследовательская компания Insider Intelligence. Пользователи начнут покидать социальную сеть в 2023 году, опасаясь распространения оскорбительного контента. Еще одной причиной вероятного оттока пользователей компания назвала технические проблемы, количество которых, как предполагается, будет расти из-за смены владельца Twitter. Согласно исследованию Insider Intelligence, социальная сеть потеряет почти 4% пользователей в следующем году и еще 5% — в 2024 году. К этому времени число пользователей Twitter в США сократится до 50,5 млн. — самого низкого уровня с 2014 года.

Deloitte о технологичных трендах на рабочем месте

В ежегодном отчете Tech Trends 2023 консалтинговая компания Deloitte объясняет, как метавселенная проникает в рабочие процессы, и делает прогноз трансформации бизнеса в ближайшие 2 года. Своими выводами делится главный футуролог Deloitte Майк Бехтель.

В чем реальная польза метавселенной? Иммерсивные технологии могут помочь бизнесу в таких направлениях, как создание прототипов, эксперименты и обучение. Например, энергетическая компания Exelon использует VR для обучения персонала работе на электрических подстанциях. И если, к примеру, работник с молотком в руках подошел слишком близко к объекту опасности, током его ударит только виртуально. При этом урок гарантированно запомнится.

Роботы становятся коллегами, доверять им — нормально. Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения на предприятиях получают все большее распространение. Чтобы укрепить взаимодействие сотрудников-людей и роботов, организации внедряют такие модели искусственного интеллекта, решения которых можно понять, а работу — проверять, контролировать, ставить под сомнение и одобрять. Это тренд, пользу которого некоторые уже ощутили. Так, American Airlines недавно использовала модель искусственного интеллекта, чтобы сократить процедуру выбора выхода на посадку. В итоге время сократилось с 4 часов до 2,5 минуты. Модель оказалась успешной, потому что была разработана вместе с сотрудниками, которые выполняли эту задачу.

Тренд на «серийных специалистов». Цель найти лучшего разработчика осталась в прошлом, как и выбор между специалистами узкого и широкого профиля. В Deloitte советуют искать «серийных специалистов-разработчиков», у которых за плечами десяток работ. Нужно развивать внутренние карьерные пути человека, чтобы специалист мог осваивать разные навыки и технологии, развиваясь в карьере не вертикально, а горизонтально. Кстати, это уже происходит внутри организаций не только в маленьких стартапах, но и в крупных компаниях. В Mercedes-Benz, например, в новых контрактах от сотрудников требуют осваивать новое каждые 3-5 лет.

8 прогнозов Gartner в области кибербезопасности

Оценка работы руководителей организаций будет все больше исходить из их способности справляться с киберрисками, считают в Gartner. В ближайшие 3 года почти треть стран мира введет регулирование в плане реагирования на атаки вымогателей, а консолидация платформ кибербезопасности поможет организациям успешно работать во все более неблагоприятной цифровой среде.

Gartner рекомендует руководителям служб информационной безопасности учесть сделанные прогнозы при стратегическом планировании на ближайшие два года.

К исходу 2023 года государственные директивы, требующие от организаций обеспечить права потребителей на неприкосновенность частной жизни, будут распространяться на 5 млрд. человек и более 70% мирового ВВП. Gartner рекомендует организациям отслеживать метрики запросов прав субъектов, в том числе стоимость каждого запроса и время его выполнения, чтобы выявить неэффективность и обосновать ускоренную автоматизацию. К 2025 году 80% организаций примут стратегию единого доступа к web, облачным услугам и частным приложениям через платформу SSE одного поставщика. Такие решения обеспечивают высокую эффективность использования и действенность защиты по сравнению с лучшими точечными решениями, что выражается в более тесной интеграции, сокращении количества административных консолей и точек, где данные дешифруются, проверяются и вновь шифруются. К 2025 году 60% организаций внедрят принципы нулевого доверия в обеспечении кибербезопасности, но более половины не смогут реализовать преимущества этой модели. К 2025 году для 60% организаций риски кибербезопасности станут главным фактором, определяющим осуществление транзакций и делового взаимодействия с третьими сторонами. Организации начнут рассматривать риски кибербезопасности как один из определяющих факторов при ведении бизнеса с третьими сторонами, что будет варьироваться от простого мониторинга поставщика критически важных технологий до полной процедуры due diligence при слияниях и покупках бизнеса. К исходу 2025 года 30% стран мира примут законы, регулирующие штрафы, а также возможную выплату выкупа и переговоры с вымогателями. В 2021 году таких стран было менее 1%. К 2025 году авторы атак смогут превратить среду эксплуатационной технологии в оружие, способное привести к человеческим жертвам. К 2025 году 70% руководителей организаций будут ставить задачу сформировать культуру организационной устойчивости, которая позволит противостоять угрозам киберпреступности, мощных погодных аномалий, гражданских беспорядков и политической нестабильности даже при их наложении. Gartner рекомендует директорам по управлению рисками рассматривать организационную устойчивость как стратегический императив и выстроить общекорпоративную стратегию устойчивости, которая охватывает также персонал, заинтересованные стороны, клиентов и поставщиков. К 2026 году в 50% организаций к руководителям высшего звена будут предъявляться требования, проистекающие из рисков и оговоренные в их контрактах о найме. Gartner ожидает, что ответственность за нейтрализацию киберрисков официально перейдет от руководителя службы информационной безопасности к высшему звену руководства.

Прогноз в сфере информационной безопасности от «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» обнародовала прогноз по угрозам кибербезопасности для корпораций и крупных организаций в 2023 году. По мнению экспертов, ситуация в сфере информационной безопасности продолжит ухудшаться. В частности, ожидается рост числа утечек персональных данных. Кроме того, сетевые злоумышленники будут активно использовать программы-вымогатели. Отмечается, что в следующем году киберпреступники начнут совмещать персональную информацию о жертвах из различных источников, что позволит формировать подробное «досье». После этого могут быть реализованы продвинутые таргетированные схемы социальной инженерии и кибершпионажа в бизнес-сфере.

Авторы и операторы программ-вымогателей, в свою очередь, в 2023 году продолжат создавать блоги, в которых размещаются сообщения о взломе компаний, а также публикуются украденные данные. Количество таких постов выросло в разы в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Если раньше злоумышленники взламывали компании, а потом требовали выкуп, то теперь они не пытаются связаться с жертвой, а сразу выставляют сообщение о взломе в своем блоге с обратным отсчетом до публикации украденных данных.

В 2023 году киберпреступники будут взламывать компании или публиковать фальшивые сообщения об атаках с целью повысить собственную репутацию. Информация об утечке, опубликованная в открытых источниках, даже без реального взлома может нанести вред жертве. Для выявления подобных фейков необходимо вести регулярный мониторинг ресурсов даркнета и теневых сайтов на предмет появления информации об утечке или компрометации компании. Еще одним трендом в наступающем году станет покупка готовых доступов. Злоумышленники будут чаще обращаться к ресурсам даркнета для приобретения доступа к уже скомпрометированным сетям разных организаций. Такая схема опасна тем, что этап компрометации данных может оставаться незамеченным. Только получив ощутимый ущерб, компания-жертва узнает о совершенной атаке.

Языки программирования для изучения в 2023 году

Согласно опросу Stack Overflow, проводившемуся в конце 2022 года, было определено 9 самых востребованных специальностей в области программирования. Они и помогут вам определиться с выбором языка для изучения.

Первое место занимает язык программирования JavaScript, широко применяемый в web-разработке (и во фронтенде, и в бэкенде).

Далее следуют языки верстки HTML и CSS — инструменты, которые используются при создании визуальной составляющей web-сайтов и web-приложений.

На третье место попадает SQL — язык запросов для работы с реляционными базами данных, который обязательно используют разработчики серверной части web-приложений, администраторы баз данных и другие специалисты.

Python, Java и C# — очень востребованные среди работодателей и популярные разработчики языка программирования, отличающиеся широким спектром применения, понятностью синтаксиса, относительной простотой. Они попадают в каждый топ-10 различных языковых опросов уже много лет. Их перспективность и актуальность обещает удерживаться еще долгое время. Особой популярностью пользуется Python, поскольку его синтаксис максимально прост и лаконичен.

Typescript — это тот же JavaScript, только с несколькими новшествами и строгой типизацией для увеличения читаемости кода и уменьшения количества возможных ошибок. Используется в web-разработке вместе с соответствующими фреймворками и платформами.

js — платформа, которая расширяет возможности и область применения JavaScript (бэкенд, настольные приложения, микроконтроллеры).

Bash/Shell/PowerShell — инструменты, которые чаще всего пригодятся системным администраторам и DevOps-инженерам, потому что позволяют автоматизировать разнообразные рутинные процессы, благодаря чему они и получили высокие позиции в рейтинге.

C/C++ — это современные корифеи от мира IT-разработки. Непросты в изучении, но при этом обладают очень большими возможностями и мощностями. Незаменимы при создании ресурсоемкого программного обеспечения, игр, микроконтроллеров и т.д.

РНР — классический язык серверной разработки. Несмотря на возраст, до сих пор популярен и востребован.

Рейтинг TIOBE, который ежемесячно оценивает популярность языков программирования и считается респектабельным источником, несколько отличается от опроса StackOverflow, так как StackOverflow опирается на опрос, а TIOBE — на количество квалифицированных инженеров во всем мире, а также на количество курсов и сторонних поставщиков. Такие известные поисковые движки и сервисы, как Google, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, Bing, YouTube и Baidu используются в расчете рейтингов. Следует отметить, что TIOBE не указывает, какой язык лучший или на каком написано наибольшее количество кода. Он может выявить, соответствуют ли ваши навыки запросам современности или принять стратегическое решение о том, какой язык использовать для создания нового приложения или программной системы.

Итак, согласно рейтингу TIOBE, первая десятка востребованных языков программирования выглядит следующим образом:

Phyton C Java C++ C# Visual Basic JavaScript Assembly Language PHP SQL

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Опять же, все эти прогнозы имеют право и не сбыться на фоне происходящих в мире политических и экономических процессов. В любом случае, нас ждет очередной год прогресса, за технологической составляющей которого вы сможете наблюдать с помощью InfoCity.