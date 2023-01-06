ASUS ROG Strix XG49WCR: изогнутый 49-дюймовый игровой монитор с разрешением 5К

На ежегодной выставке CES компания ASUS представила изогнутый 49-дюймовый игровой монитор ROG Strix XG49WCR, который может одновременно транслировать изображения с двух компьютеров.

Панель с соотношением сторон 32:9 поддерживает разрешение 5120 × 1440 пикселей и частоту обновления 165 Hz. Радиус кривизны — 1800R. Матрица обеспечивает высокую точность цветопередачи с покрытием диапазона sRGB 125% и показателем Delta E<2. Монитор получил сертификат VESA DisplayHDR 400. Поддерживается технология FreeSync Premium.

Одна из главных особенностей ASUS ROG Strix XG49WCR заключается в поддержке технологии Smart KVM, благодаря которой пользователь может подключить к монитору сразу два компьютера или ноутбука, выводя одновременно два изображения на один экран. В таком случае он работает как два 27-дюймовых монитора с разрешением формата 2560 x 1440. Можно использовать одну мышь и клавиатуру для двух устройств и быстро переключаться между ними.

Предусмотрен полнофункциональный интерфейс USB Type-C с функцией USB Power Delivery 65 Вт. Можно подключить ноутбук и одновременно заряжать его от порта. А благодаря встроенному USB-концентратору можно подключать периферийные устройства. Также монитор оснащен портами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и RJ-45 для проводной сети Ethernet.

Цена и дата поступления в продажу монитора пока не уточняются.

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