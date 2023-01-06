AMD представила мобильные процессоры Ryzen 7000

Компания AMD на CES 2023 представила новые мобильные процессоры Ryzen 7000. В некоторых моделях впервые будут комбинироваться аппаратные ИИ-решения с CPU на архитектуре x86. Аппаратная составляющая дополнена ИИ-технологией Ryzen AI. По данным компании, процессоры с Ryzen AI превосходят по производительности чипсеты Apple M2 (превосходство до 20%), при этом они на 50% более энергоэффективны.

AMD продолжает использовать архитектуру Zen 2 и Zen 3, но самые новые модели опираются на Zen 4, графическая часть тоже может быть представлена сразу тремя поколениями GPU: Vega, RDNA 2 и RDNA 3. Техпроцессов используется четыре, начиная с 7 нм и заканчивая самым современным 4 нм.

Ryzen 7045HX предназначены для «мобильных геймеров». Построенные на 5-нм технологии решения обеспечивают поддержку памяти DDR5, на 18% производительнее в одноядерных тестах и до 78% — в многоядерных в сравнении с моделью 6900HX.

Ryzen 7040HS выполнены в соответствии с 4-нм техпроцессом. Процессоры предназначены для ультратонких ноутбуков. Они обеспечивают до 34% превосходство в производительности в сравнении с конкурентами и до 21% — быстрее в играх.

Ryzen 7035 построены на 6-нм технологии. Они разработаны для обеспечения максимальной продолжительности работы без подзарядки.

Ryzen 7030 выполнены на 7-нм технологии. Процессоры обеспечивают «баланс мощности, доказанной производительности и эффективности», позволяя «получить максимум» от своих систем.

Ryzen PRO 7030 построены с использованием 7-нм техпроцесса и обеспечивают «доказанную производительность» и «исключительное» время работы компьютера без подзарядки. Процессоры поддерживают технологии AMD PRO, обеспечивающие многоуровневую безопасность.

Первые ноутбуки на базе новых процессоров AMD Ryzen 7000 появятся в продаже в феврале этого года.

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