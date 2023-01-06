spot_img
6 января, 2023
spot_img
ДомойТехнологииНоутбукиMSI представил ноутбук Cyborg 15 в полупрозрачном корпусе

MSI представил ноутбук Cyborg 15 в полупрозрачном корпусе

MSI Cyborg 15

На CES 2023 компания MSI представила ноутбук Cyborg 15. Особенностью устройства является его полупрозрачный корпус, который позволяет увидеть некоторые внутренние компоненты системы.

MSI Cyborg 15

Стоит отметить, что только нижняя часть Cyborg 15 и отделка вокруг его верхней крышки прозрачные. В остальном это обычный игровой ноутбук с полностью черным корпусом.

Cyborg 15 получил 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Hz, 10-ядерный процессор Intel Core i7 13620H, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 Gb или GeForce RTX 4050 с 6 Gb памяти, до 64 Gb ОЗУ DDR5 и твердотельный накопитель PCIe 4.0.

В оснащение также входят поддержка модулей Wi-Fi 6E и Intel Wi-Fi 6 Gig+, аккумулятор емкостью 53,5 Втч и клавиши со светодиодной RGB-подсветкой. Набор разъемов включает по одному Mini-Jack, USB-C 3.2, HDMI и два USB-A 3.2. Толщина корпуса составляет 2,18 см, вес – 1,98 кг. Реализован комплекс технологий NVIDIA Max-Q пятого поколения, оптимизирующий энергопотребление, производительность, уровень шума и время автономной работы.

Цена MSI Cyborg 15 стартует с отметки $1099.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
ASUS ROG Strix XG49WCR: изогнутый 49-дюймовый игровой монитор с разрешением 5К
Следующая статья
BMW i Vision Dee — концепт-кар с системой изменения цвета кузова
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,154ФанатыМне нравится
1,006ЧитателиЧитать
3,123ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»