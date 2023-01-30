Представлен ноутбук Dell Inspiron 13 Pro 2023

Компания Dell представила ноутбук Inspiron 13 Pro 2023 модельного года, оснащенный процессорами Intel Core 13-го поколения. Устройство получило металлический корпус толщиной 14,35 мм, вес составляет 1,25 кг.

Ноутбук оборудован 13,3-дюймовым дисплеем разрешением 2,5K (2560 х 1600 пикселей) с соотношением сторон 16:10. Заявлен 100% охват цветовой гаммы sRGB. Яркость достигает 300 кд/м2.

Будут предложены версии с процессорами Intel Core i5-1340P и i7-1360P. Ноутбук оснащен двумя вентиляторами и двойными тепловыми трубками, а также радиатором с медными ребрами. Объем двухканальной памяти составляет 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя — 512 Gb.

Емкость аккумулятора составляет 54 Втч, а потребляемая мощность — 35 Вт. Устройство оснащено модулем Wi-Fi 6, камерой FullHD, двумя портами Thunderbolt 4, HDMI 1.4, USB 3.2 A, аудиоразъемом и поддержкой Dolby Atmos.

Цена Dell Inspiron 13 Pro 2023 стартует с отметки $917.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az