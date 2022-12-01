Отчет Ericsson: количество абонентов сетей 5G достигнет 1 млрд. к концу 2022 года

Компания Ericsson опубликовала отчет, согласно которому уже к концу текущего года число абонентов, использующих связь пятого поколения (5G) достигнет 1 млрд.

По состоянию на конец 2021 года глобальная аудитория 5G составляла 580 млн. человек. В Ericsson отмечают, что 5G сегодня является наиболее быстрорастущим поколением мобильной связи. Разумеется, распространение связи пятого поколения пока далеко неравномерно. Например, в Северной Америке к концу текущего года сетями 5G будут пользоваться около 35% абонентов.

Кроме того, отчет указывает на то, что нередко за более высокие скорости, которые предлагают новые сети, операторы просят больше денег. Разделение на соответствующие тарифы популярно среди операторов Западной Европы, но в целом 25% операторов по всему миру берут дополнительную плату за 5G. Средняя наценка составляет около 40%. В Ericsson считают, что эта тенденция сохранится еще в течение нескольких лет, так как операторам нужно компенсировать затраты на развитие новой сети.

Параллельно растет и число абонентов 4G. С июля по сентябрь база пользователей увеличилась на 41 млн. человек и концу этого года она должна достичь 5,2 млрд. абонентов. Число мобильных подключений в целом за тот же срок превысит 8,4 млрд.

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