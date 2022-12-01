BOE продемонстрировал дисплей для ноутбуков с частотой обновления 600 Hz

Китайская компания BOE в рамках World Display Industry Conference 2022 показала первый в мире дисплей для ноутбуков с частотой обновления 600 Hz.

Полные характеристики панели неизвестны. Для демонстрации технологии был выбран 16-дюймовый ноутбук с графической подсистемой NVIDIA GeForce RTX. Было отмечено, что экран имеет соотношение сторон 16:10, разрешение производитель не назвал. Когда разработка появится в реальном продукте — не сообщается.

В настоящее время ни один из производителей ноутбуков не имеет в своем ассортименте моделей, оснащенных экранами с частотой обновления 500 Hz и выше. 17-дюймовые экраны разрешением 1080p игровых ноутбуков Dell Alienware x17 R2 обеспечивают частоту обновления 480 Hz.

Кроме того, компания BOE показала 34-дюймовый сверхширокоформатный Mini-LED дисплей с частотой 165 Hz, откликом в 1 мс, поддержкой HDR1000 и сверхвысокой контрастностью 100 000:1, а также 86-дюймовый Mini-LED 4K c высоким показателем яркости 1500 нит.

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