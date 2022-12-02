YouTube назвал самые трендовые видео 2022 года

Видеохостинг YouTube опубликовал на своем сайте Топ-10 самых трендовых видео 2022 года.
Первое место
Ролик, который записал отец 23-летного Minecraft-ютубера Technoblade после смерти сына от рака. В видео он прочитал обращение своего сына к подписчикам. Ютубер написал это послание за восемь часов до смерти и начал его со слов «если вы смотрите это, то я мертв».
Второе место
Фрагмент церемонии вручения премии «Оскар», в котором Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока. Смит сделал это после того, как Рок пошутил над его женой по поводу ее прически, которую она вынуждена носить из-за болезни.
Третье место
Видео, в котором самый популярный Minecraft-ютубер Dream впервые показал свое лицо.
Четвертое место
Выступление рэперов Dr. Dre, Снуп Догга, Кендрика Ламара, Эминема, 50 Cent и певицы Мэри Джей Блайдж в перерыве 56-го матча Суперкубка.
Пятое место
Видео ютубера MrBeast, в котором он воссоздал шоколадную фабрику Вилли Вонки.
Шестое место
Ролик, в котором ютубер Марк Робер устроил розыгрыш, выпуская живых тараканов в офисе компании, занимающейся телефонным мошенничеством.
Седьмое место
Каминг-аут автора YouTube-канала Jaiden Animations.
Восьмое место
Короткометражный хоррор The Backrooms, рассказывающий историю о бесконечном лабиринте случайно сгенерированных офисных помещений.
Девятое место
Видео авторов YouTube-канала The Try Guys о своем будущем после скандального расставания с одним из участников.
Десятое место
Видео YouTube-канала First We Feast с интервью со звездой сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун.
Кроме того, YouTube назвал лучшего автора на платформе, им стал MrBeast, который в 2022 году обошел PewDiePie и стал самым популярным блогером. А также YouTube опубликовал 10 самых популярных песен 2022 года:
1. Encanto Cast — We Don’t Talk About Bruno;
2. Kodak Black — Super Gremlin;
3. Jessica Darrow — Surface Pressure;
4. Bad Bunny — Tití me preguntó;
5. Future — WAIT FOR U ft. Drake, Tems;
6. Bad Bunny, Chencho Corleone — Me Porto Bonito;
7. Karol G, Becky G — Mamiii;
8. Imagine Dragons x JID — Enemy;
9. Karol G — provenza;
10. Lil Baby — Right On (Official Video).
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