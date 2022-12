YouTube назвал самые трендовые видео 2022 года

Видеохостинг YouTube опубликовал на своем сайте Топ-10 самых трендовых видео 2022 года.

Первое место

Ролик, который записал отец 23-летного Minecraft-ютубера Technoblade после смерти сына от рака. В видео он прочитал обращение своего сына к подписчикам. Ютубер написал это послание за восемь часов до смерти и начал его со слов «если вы смотрите это, то я мертв».



Второе место

Фрагмент церемонии вручения премии «Оскар», в котором Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока. Смит сделал это после того, как Рок пошутил над его женой по поводу ее прически, которую она вынуждена носить из-за болезни.

Третье место

Видео, в котором самый популярный Minecraft-ютубер Dream впервые показал свое лицо.

Четвертое место

Выступление рэперов Dr. Dre, Снуп Догга, Кендрика Ламара, Эминема, 50 Cent и певицы Мэри Джей Блайдж в перерыве 56-го матча Суперкубка.

Пятое место

Видео ютубера MrBeast, в котором он воссоздал шоколадную фабрику Вилли Вонки.

Шестое место

Ролик, в котором ютубер Марк Робер устроил розыгрыш, выпуская живых тараканов в офисе компании, занимающейся телефонным мошенничеством.

Седьмое место

Каминг-аут автора YouTube-канала Jaiden Animations.

Восьмое место

Короткометражный хоррор The Backrooms, рассказывающий историю о бесконечном лабиринте случайно сгенерированных офисных помещений.

Девятое место

Видео авторов YouTube-канала The Try Guys о своем будущем после скандального расставания с одним из участников.

Десятое место

Видео YouTube-канала First We Feast с интервью со звездой сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун.



Кроме того, YouTube назвал лучшего автора на платформе, им стал MrBeast, который в 2022 году обошел PewDiePie и стал самым популярным блогером. А также YouTube опубликовал 10 самых популярных песен 2022 года:

1. Encanto Cast — We Don’t Talk About Bruno;

2. Kodak Black — Super Gremlin;

3. Jessica Darrow — Surface Pressure;

4. Bad Bunny — Tití me preguntó;

5. Future — WAIT FOR U ft. Drake, Tems;

6. Bad Bunny, Chencho Corleone — Me Porto Bonito;

7. Karol G, Becky G — Mamiii;

8. Imagine Dragons x JID — Enemy;

9. Karol G — provenza;

10. Lil Baby — Right On (Official Video).

