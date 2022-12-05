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5 декабря, 2022
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Motorola Edge 30 Fusion Viva Magenta — смартфон в цвете 2023 года по версии Pantone

Motorola Edge 30 Fusion Viva Magenta

Компания Motorola представила смартфон Edge 30 Fusion в цвете Viva Magenta. Именно Viva Magenta институт Pantone объявил главным цветом 2023 года. Специалисты компании объяснили свой выбор тем, что это «необычный красный для необычного времени».

Технически смартфон не отличается от оригинальной версии – это экран 144 Hz, процессор Snapdragon 888 Plus, 50 Мп основная камера и поддержка 68-ваттной зарядки.

Цвет Viva Magenta никогда ранее не встречался в смартфонах. Новинка Motorola в таком цвете будет эксклюзивом для рынка США, но при этом компания вполне может выпустить свой новый флагман в таком же цвете. Смартфон будет поставляться в комплекте с наушниками Moto Buds 600 ANC TWS. Наушники будут окрашены в цвет Winetasting, который был выбран Pantone в качестве дополнения к Viva Magenta.

Смартфон Motorola Edge 30 Fusion Viva Magenta будет предложен по цене 800 долларов.

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