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2 декабря, 2022
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Цвет 2023 года по версии Pantone — Viva Magenta

Viva Magenta 18-1750

Институт Pantone объявил главным цветом 2023 года Viva Magenta 18-1750. Его описывают как «нетрадиционный оттенок для нетрадиционного времени, который уравновешивает тепло и прохладу. Смелый, пульсирующий, мощный и вдохновляющий», — говорится в заявлении института.

Цвет также описывают как «оттенок, уходящий корнями в природу, происходящий из семейства красных и выражающий новый сигнал силы, смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, изобилие которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, написанию нового повествования».

Viva Magenta транслирует «экспериментальный дух» и «исследует динамику отношений между искусственным интеллектом и креативностью человека». Pantone делает отсылку к метавселенным. В подборке материалов по цвету пользователям предлагается исследовать «маджентавселенную» — magentaverse.

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