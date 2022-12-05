Число года: 400 тысяч новых вредоносных файлов ежедневно находят решения «Лаборатории Касперского»

В 2022 году решения «Лаборатории Касперского» обнаруживали в среднем 400 тысяч новых вредоносных файлов ежедневно. Это на 5% больше, чем в 2021 году. Всего с января по октябрь 2022 года решения компании обнаружили 122 миллиона вредоносных файлов.

В этом году был отмечен всплеск шифровальщиков и загрузчиков. Количество детектируемых ежедневно программ-вымогателей выросло на 181%, а загрузчиков* — на 142%.

По-прежнему основная мишень злоумышленников — Windows. Около 85% всех обнаруженных вредоносных файлов было нацелено именно на эту платформу. Кроме того, в этом году удвоилась ежедневно обнаруживаемая доля вредоносных файлов в форматах пакета Microsoft Office. Вместе с этим, число ежедневно детектируемых новых вредоносных файлов под Linux увеличилось на 20%, а нацеленных на платформу Android — на 10%.

«Ландшафт угроз становится разнообразнее, а злоумышленники активно используют мировую обстановку и новостную повестку для атак на пользователей. Есть все основания полагать, что и в следующем году число атак и объём вредоносного ПО продолжит расти. Кроме того, сегодня, чтобы совершить кибератаку, злоумышленнику не обязательно самостоятельно совершать все её шаги и разрабатывать вредоносные инструменты. В даркнете доступны многочисленные предложения как вредоносного ПО, так и готового доступа в сети организаций. Вот почему мы напоминаем, что использовать надёжные защитные решения стоит всем — от крупных организаций до рядовых пользователей. Наши эксперты, в свою очередь, прилагают максимум усилий, чтобы защищать от киберугроз и уберегать пользователей от потерь», — комментирует Владимир Кусков, руководитель отдела антивирусных исследований в «Лаборатории Касперского».

Больше узнать о том, как растёт вредоносная активность, можно по ссылке: https://securelist.ru/ksb-2022-statistics/106227/. Инфографика во вложении.

«Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям соблюдать следующие правила кибербезопасности:

не скачивать программы из неофициальных/ сторонних источников;

не переходить по ссылкам из сомнительных писем от неизвестных отправителей или из подозрительных рекламных объявлений;

создавать надёжные и уникальные пароли, использовать сочетания прописных и заглавных букв, цифры и знаки препинания, а также включать двухфакторную аутентификацию, где это возможно;

регулярно устанавливать обновления, в них содержатся важные исправления;

установить надёжное защитное решение, такое как Kaspersky Internet Security.

Организациям «Лаборатория Касперского» советует:

регулярно обновлять всё ПО, используемое в компании, чтобы избежать несанкционированного проникновения в сеть через уязвимости;

стимулировать сотрудников использовать надёжные пароли для доступа к корпоративным сервисам, а также мультифакторную аутентификацию для доступа к удалённым сервисам;

выбрать надёжное защитное решение, такое как Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, в котором есть модуль поведенческого детектирования и возможность контролировать появление в сети аномалий;

применять специализированный набор инструментов для эффективной защиты конечных устройств, детектирования угроз и реагирования на них, чтобы своевременно обнаруживать новые и уже известные угрозы и реагировать на вызванные ими последствия;

обращаться к самым свежим данным о киберугрозах, чтобы быть в курсе актуальных техник, тактик и процедур злоумышленников.

* Загрузчик — это вредоносное ПО, которое устанавливает другие зловреды или нежелательные приложения на заражённые устройства.