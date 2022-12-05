В WhatsApp появится режим «картинка в картинке» для видеозвонков

В бета-версии WhatsApp 22.24.0.79 для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS, появилась новая функция — режим «картинка в картинке» для видеозвонков, об этом сообщает тематический ресурс WABetaInfo.

Новая функция уже доступна некоторым бета-тестерам после установки последней бета-версии из приложения TestFlight. Она также совместима с последней бета-версией приложения WhatsApp Business.

Во время видеовызова в WhatsApp, также можно использовать и другие приложения. Функция будет работает на iOS 16.1 и более поздних версиях. В ближайшие недели режим «картинка в картинке» для видеозвонков станет доступен пользователям.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az