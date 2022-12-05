spot_img
5 декабря, 2022
spot_img
ДомойSoftwareМобильные приложенияВ WhatsApp появится режим «картинка в картинке» для видеозвонков

В WhatsApp появится режим «картинка в картинке» для видеозвонков

WhatsApp

В бета-версии WhatsApp 22.24.0.79 для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS, появилась новая функция — режим «картинка в картинке» для видеозвонков, об этом сообщает тематический ресурс WABetaInfo.

Новая функция уже доступна некоторым бета-тестерам после установки последней бета-версии из приложения TestFlight. Она также совместима с последней бета-версией приложения WhatsApp Business.

Во время видеовызова в WhatsApp, также можно использовать и другие приложения. Функция будет работает на iOS 16.1 и более поздних версиях. В ближайшие недели режим «картинка в картинке» для видеозвонков станет доступен пользователям.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяMotorola Edge 30 Fusion Viva Magenta — смартфон в цвете 2023 года по версии Pantone
Следующая статьяİlk dəfə Samsung-un prezidenti qadın təyin oluna bilər
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,153ФанатыМне нравится
997ЧитателиЧитать
3,127ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»