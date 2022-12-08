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9 декабря, 2022
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Google назвал самые популярные поисковые запросы в 2022 году

Google

Компания Google подвела итоги уходящего 2022 года для своего поискового подразделения, назвав самые популярные пользовательские запросы. Все запросы были разделены на несколько категорий.

Самым популярным запросом стала игра Wordle (нужно угадывать слова), а также India vs England (противостояние Индии и Великобритании на чемпионате мира по крикету), информации об Украине и смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

В разделе новостей пользователей больше всего интересовали Украина, смерть королевы Елизаветы II и результаты выборов.

По данным поисковых запросов, самым популярным человеком стал актер Джонни Депп, который выиграл суд против своей бывшей супруги, Эмбер Хёрд. На втором месте тоже актер Уилл Смит, который ударил комика Криса Рока на церемонии вручения премии «Оскар». Третье место заняла Эмбер Хёрд. На четвертом — президент России Владимир Путин, а пятое место занял Крис Рок.

Среди популярных спортсменов лидируют теннисисты Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Серена Уильямс. Самыми популярными фильмами стали «Тор: Любовь и гром», «Черный Адам» и Top Gun: Maverick. Среди сериалов на первом месте «Эйфория».

С полным списком Google можно ознакомиться пройдя по ссылке, а также выбрать рейтинги по разным странам.

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