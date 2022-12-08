Apple добавила сквозное шифрование для «Заметок», «Фото», бэкапов и других данных

Компания Apple объявила о расширении программы Advanced Data Protection, направленной на защиту личной информации пользователей.

Список категорий данных, на которых распространяется сквозное шифрование, вырос с 14 до 23. Под действие программы попали следующие категории данных: резервные копии устройств, резервные копии сообщений, заметки, фотографии, напоминания, закладки Safari, ярлыки Siri, голосовые заметки и данные цифрового кошелька. Apple не стала добавлять шифрование только к данным электронной почты, контактов и календаря. Также добавлена поддержка аппаратных ключей безопасности для двухфакторной аутентификации в Apple ID.

Кроме того, iMessage теперь поддерживает функцию Contact Key Verification. Пользователи будут получать уведомления, если к аккаунту их собеседника подключено неавторизованное устройство.

Advanced Data Protection появится с релизом iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS 13.1, вначале только в США. В будущем году программа станет доступной и в других странах. Поддержка аппаратных ключей и проверки контактного ключа должна заработать в 2023 году.

В Apple напоминают, что сохраненные пароли, данные о здоровье и ряд другой пользовательской информации давно защищены шифрованием по умолчанию.

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