Nar поддержал проведение конкурса знаний SABAH

Nar поддержал организацию конкурса знаний “SABAH”, в рамках проекта “группы SABAH”, в котором приняли участие около тысячи студентов. Основная цель проекта – стимулирование талантливых студентов и содействие повышению их научной и творческой инициативы.

Следует отметить, что в конкурсе инженерных знаний в рамках «SABAH», проведенном при поддержке Nar, приняли участие 200 команд. Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью Nar, участвовавший в финальном этапе конкурса, подчеркнул важность проектов, направленных на популяризацию науки и образования: “Я уверен, что интеллектуальные конкурсы играют важную роль в дальнейшем развитии молодежи. Именно поэтому Nar всегда поддерживает такие интеллектуальные соревнования”.