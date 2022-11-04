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6 ноября, 2022
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Nar поддержал проведение конкурса знаний SABAH

Nar

Nar поддержал организацию конкурса знаний “SABAH”, в рамках проекта “группы SABAH”, в котором приняли участие около тысячи студентов. Основная цель проекта – стимулирование талантливых студентов и содействие повышению их научной и творческой инициативы.

Следует отметить, что в конкурсе инженерных знаний в рамках «SABAH», проведенном при поддержке Nar, приняли участие 200 команд. Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью Nar, участвовавший в финальном этапе конкурса, подчеркнул важность проектов, направленных на популяризацию науки и образования: “Я уверен, что интеллектуальные конкурсы играют важную роль в дальнейшем развитии молодежи. Именно поэтому Nar всегда поддерживает такие интеллектуальные соревнования”.

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