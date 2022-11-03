В Epic Games Store началась раздача Filament и Rising Storm 2: Vietnam

В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры: головоломку Filament и многопользовательский шутер Rising Storm 2: Vietnam.

Filament — сюжет адвенчуры с элементами головоломки рассказывает об одном из членов экипажа научного звездолета, которому нужно узнать подробности загадочного инцидента, повлекшему за собой пропажу всех людей, находившихся на корабле.

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Rising Storm 2: Vietnam — это мультиплеерный тактический шутер в сеттинге Вьетнамской войны. Игрокам, разделенным на две команды, предстоит сражаться друг с другом, выбрав один из трех режимов. Игру уже раздавали бесплатно два года назад.

Обе игры можно забрать до 10 ноября. Через неделю в Epic Games Store станут бесплатными Alba — A Wildlife Adventure и Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

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