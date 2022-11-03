Bloomberg: Twitter собирается сделать редактирование твитов бесплатным для всех пользователей

Twitter планирует сделать бесплатной и доступной для всех пользователей функцию редактирования твитов, об этом сообщает Bloomberg. Это изменение могут ввести уже до 6 ноября. Источник отмечает, что возможно, сроки поменяются, пока что Twitter не ответил на запрос о комментарии.

На данное время вносить правки в уже опубликованное сообщение есть только у пользователей подписки Twitter Blue, которая стоит 4,99 долларов. Как сообщалось ранее, Илон Маск (Elon Musk), генеральный директор Twitter, объявил, что новая версия подписки будет стоить в США 8 долларов в месяц и предоставит отметку верификации — синюю галочку рядом с именем пользователя. Цена подписки в разных странах будет отличаться.

Новую версию подписки могут запустить уже 7 ноября (Маск поставил срок до 9 ноября). Пользователи, у которых уже есть синий значок верификации, получат льготный период на несколько месяцев — после чего нужно будет заплатить или верификацию отзовут.

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