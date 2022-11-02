Представлен смартфон-раскладушка Huawei Pocket S

Компания Huawei представила в Китае смартфон-раскладушку Pocket S – упрощенную версию P50 Pocket. Как и старшая модель, Pocket S ориентирован преимущественно на женщин.

Huawei Pocket S оборудован тем же OLED-экраном диагональю 6,9 дюйма разрешением 2790 x 1188 пикселей, соотношением сторон 21:9 и кадровой частотой 120 Hz. На тыльной стороне установлен дополнительный круглый OLED-экран диаметром 1,04 дюйма, разрешением 340 x 340 пикселей и кадровой частотой 60 Hz. Его можно использовать для отображения различной информации, включая виджеты, QR-коды и уведомления, а также для съемки селфи на основную камеру. По заверениям компании, конструкция устройства гарантированно выдержит 400 тыс. циклов закрытия-раскрытия.

В основе смартфона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 778G 4G (у P50 Pocket — Snapdragon 888 4G). Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость флеш-памяти – 128, 256 или 512 Gb. Основная камера устройства представлена под новым фирменным брендом XMAGE. Huawei Pocket S лишился 32 Мп монохромной камеры, которая присутствовала в P50 Pocket. Используются 40 Мп RYYB-сенсор (f/1.8, ЭФР 26 мм, EIS) и ультра-широкоугольный модуль на 13 Мп (f/2.2). Фронтальная камера разрешением 10,7 Мп (f/2.2) расположена в отверстии по центру.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo и NFC. Стереодинамиков нет. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в клавишу питания. Применяется операционная система HarmonyOS 3.0. Габариты составляют: 170 x 75,5 x 7,2 мм (в разложенном состоянии), 87,3 x 75,5 x 15,2 мм (в сложенном состоянии). Вес – 190 гр.

Huawei Pocket S будет предложен покупателям в черной, серой, голубой, зеленой, желтой и розовой расцветках корпуса. Цена базовой версии 8/128 Gb памяти составит 820 долларов, 8/256 Gb – 890 долларов, 8/512 Gb – 1030 долларов. В Китае продажи начнутся 10 ноября. Топовая версия будет доступна только в декабре. Также в продаже появятся специальные аксессуары-сумочки для переноски, соответствующие расцветкам смартфона.

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