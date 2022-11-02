В ЕС вступил в силу Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA)

C 1 ноября в Евросоюзе вступил в силу Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), который призван стереть границы между цифровыми платформами и позволить небольшим компаниям конкурировать с техногигантами, оказывающими значительное влияние на рынок.

Требования будут распространяться только на корпорации ЕС, которые играют важную роль в таких цифровых отраслях, как поисковые машины, социальные сети, магазины приложений, сервисы обмена сообщениями, виртуальные помощники, операционные системы и веб-браузеры.

Компания должна иметь годовой оборот не менее 7,5 млрд. евро или рыночную капитализацию не менее 75 млрд. евро, а также обслуживать хотя бы 45 млн. пользователей из ЕС в месяц. Предыдущие критерии должны соблюдаться в течение не менее трех последних лет. Полный список организаций, подпадающий под эти критерии, Еврокомиссия определит весной следующего года. На выполнение требований DMA им выделят 6 месяцев. Ожидаемо, что в списке окажутся компании Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft и Netflix.

DMA устанавливает конкретный список обязательств, которые они должны выполнять в повседневной деятельности. Несколько примеров:

Разрешить пользователям сервисов удаление предустановленных приложений и изменение настроек по умолчанию;

Разрешить пользователям сервисов установку сторонних приложений или магазинов приложений;

Разрешить пользователям сервисов легко отписываться от услуг;

Предоставить компаниям, размещающим рекламу на платформе, доступ к данным для независимой проверки эффективности рекламной кампании.

Что запрещено:

Отслеживание пользователей за пределами платформы с целью целевой рекламы без их прямого согласия;

Продвижение собственных продуктов на своих площадках в более выгодном свете, чем аналогичные продукты конкурентов.

Как уточняет представитель Еврокомиссии Жерар де Граф, под DMA попадет в том числе запрет Apple на установку сторонних приложений на iPhone:

«Если у вас есть iPhone, вы должны иметь возможность загружать приложения не только из App Store, но и из других магазинов приложений или из интернета».

Если компании откажутся выполнять требования, Еврокомиссия может наложить большой штраф в размере до 10% от общего годового оборота компании и до 20% при повторном нарушении, а также периодические штрафные санкции в размере до 5% от среднедневного оборота.

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