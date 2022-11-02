Huawei Watch GT Cyber – smart-часы с модульной конструкцией

Кроме смартфона-раскладушки Pocket S компания Huawei представила модульные smart-часы Watch GT Cyber. Это первое решение на рынке, позволяющее заменить не просто ремешок, а всю рамку целиком. Предусмотрена коллекция сменных рамок: три в спортивном стиле и три в классическом.

Кроме того, предлагаются и другие варианты ношения. Например, Watch GT Cyber можно носить на шее как медальон или крепить к сумке. Huawei даже подготовила специальный чехол для Mate 50 RS Porsche Design с кармашком для часов под блоком камеры. Но если пользоваться функциями мониторинга жизненных показателей, то часы необходимо носить на запястье.

Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали 316L. Устройство прошло 16 высокоинтенсивных тестов на прочность армейского уровня, успешно пережив температурный шок и загрязнения жидкостями. Есть водозащита 5ATM (плавать с часами можно, но нырять – не желательно).

Watch GT Cyber ничем не отличаются от других smart-часов: есть датчики ЧСС и SpO2, мониторинг сна, стресса, менструального цикла. Поддерживаются более 100 режимов тренировок и других активностей. Есть чип NFC и приемник GPS. В качестве программной платформы выступила HarmonyOS 3. Других подробностей Huawei не сообщила.

Спортивная версия будет предложена за 175 долларов, а классическая – за 205 долларов. Продажи стартуют 10 ноября.

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