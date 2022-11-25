OPPO Enco R Pro: TWS-наушники с ANC, защитой IP54 и автономностью до 28 часов

Компания OPPO представила TWS-наушники Enco R Pro. Модель выполнена в белом цвете и имеет конструкцию вкладышей.

Наушники оснащены 12,4-мм драйверами с титановым напылением и наделены функцией активного шумоподавления (ANC). В корпус каждого из наушников встроены два микрофона. ANC работает как во время прослушивания музыки, так и при разговорах по телефону.

Enco R Pro подключаются к устройству через Bluetooth 5.2 и поддерживают игровой режим с низкой задержкой. Есть поддержка кодеков AAC и SBC. Устройство имеет защиту от брызг по стандарту IP54. Для управления воспроизведением и вызовами вместо кнопок на корпусе наушников предусмотрены сенсорные зоны. Их реакцию можно настроить через специальное приложение для смартфона.

По заверению производителя, наушники обеспечивают до 7 часов автономной работы и до 28 часов при использовании зарядного кейса. Зарядка осуществляется через USB-C.

OPPO Enco R Pro поступят в продажу в Китае 2 декабря по цене 69 долларов.

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