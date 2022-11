Google создает ИИ для автоматического написания кода с нуля

Поисковый гигант Google работает над искусственным интеллектом, способным самостоятельно писать программный код, а также дополнять его в дальнейшем, обновлять и даже вносить коррективы в случае выявления ошибок, пишет Business Insider. Проект внутри компании носит гриф «совершенно секретно». Фактически, Google разрабатывает генератор программного кода, базирующийся на нейросети.

Запуск сервиса может оставить миллионы программистов по всему миру без работы и привести к закрытию многих компаний, занимающихся разработкой ПО.

Сообщается, что разрабатывают проект под названием Pitchfork инженеры исследовательской команды AI Developer Assistance Team в составе подразделения Google Labs. Во главе группы стоит Оливия Хатальски (Olivia Hatalsky), годами работающая на секретное подразделение «Х». Разработка очков Google Glass велась при ее непосредственном участии, а этот гаджет Google выпустила еще в 2013 году.

Согласно внутренним материалам Google, с которыми ознакомились эксперты Business Insider, Pitchfork был создан с целью обучения «программного кода написанию и переписыванию самого себя» (for teaching code to write and rewrite itself). Инструмент предназначен для изучения стилей программирования и написания нового кода на основе этих знаний. Первоначальная цель Pitchfork состояла в том, чтобы создать инструмент, который мог бы самостоятельно, без привлечения дополнительных специалистов, обновить кодовую базу языка программирования Python до более новой версии.

«Идея заключалась в следующем: как нам перейти от одной версии к другой, не нанимая всех этих инженеров-программистов?», –сказал сотрудник, знакомый с ранними стадиями проекта.

Цели проекта со временем сместились в сторону системы общего назначения, которая могла бы уменьшить потребность в специалистах в написании и обновлении кода при сохранении его качества.

В настоящее время Google работает над несколькими проектами использования искусственного интеллекта в программировании. Например, у входящей в Alphabet компании DeepMind есть своя система AlphaCode, которая использует ИИ для генерации кода. Однако о полном замещении программистов этой системой речи нет.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az