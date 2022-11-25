Представлен дрон DJI Mavic 3M с мультиспектральными датчиками и пятью камерами

Компания DJI представила новую модель коммерческого дрона серии Mavic 3. Новинка является более продвинутой версией Mavic Classic, благодаря большему количеству камер и мультиспектральным сенсорам для мониторинга поверхности в разных диапазонах.

Новая модель DJI Mavic 3M использует тот же 20 Мп сенсор с 4/3-дюймовой CMOS-матрицей, что и оригинальный Mavic 3. Вместо телеобъектива установлены четыре мультиспектральные 5 Мп камеры для съемки света с разными длинами волн.

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Дрон оснащен камерами с ближним инфракрасным диапазоном (860 нм), красным краем (730 нм), красным каналом (650 нм) и зеленым каналом (560 нм). Также имеется направленная вверх камера, которая сохраняет данные о солнечном свете в качестве файлов изображений, что используется в дальнейшем в обработке 2D-снимков. Устройство оснащено RTK-модулем, обеспечивающим точность позиционирования до 1 см по горизонтали до 1,5 см по вертикали.

Беспилотник способен подниматься на высоту до 6 тыс. метров над уровнем моря, время полета при отсутствии ветра составляет 43 мин, а максимальное расстояние полета — до 32 км.

Когда DJI Mavic 3M поступит в продажу и по какой цене, будет объявлено позже.

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