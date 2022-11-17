Qualcomm представил Snapdragon AR2 Gen 1 — процессор для легких AR-очков

Компания Qualcomm представила Snapdragon AR2 Gen 1 — вычислительную платформу для smart-очков с функциями дополненной реальности. Платформа выполнена по техпроцессу 4 нм.

Физически мобильную платформу AR2 Gen 1 можно разделить на три микросхемы: AR-процессор, AR-сопроцессор и чип FastConnect 7800. AR-чип отвечает за управление дисплеями и обработку видеопотока с камер. Он на 40% меньше, чем Snapdragon XR2, но при этом в 2,5 раза быстрее в ИИ-сценариях при вдвое меньшем энергопотреблении. AR-сопроцессор объединяет данные камеры и датчиков, использует аутентификацию по радужной оболочке и обрабатывает отслеживание глаз. Система FastConnect 7800 с поддержкой Wi-Fi 7 обеспечивает функции беспроводного соединения. По заявлению Qualcomm, такая конструкция использует на 45% меньше проводов, а раздельное расположение модулей делает устройство более сбалансированным.

С новой платформой Snapdragon AR2 Gen 1 уже работают такие бренды, как Lenovo, LG, Niantic, Nreal, OPPO, Pico, Sharp, TCL и другие.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az