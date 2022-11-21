LG разработал «невидимые» динамики для транспортных средств

Компания LG Display показала необычные панели, которые могут использоваться в качестве динамиков. Их планируют использовать в автомобилях в качестве замены традиционным акустическим системам.

Разработка новой технологии Thin Actuator Sound Solution велась совместно с крупным производителем акустических систем. Одно из преимуществ новой технологии заключается в том, что для создания аудиосистемы не используются тяжелые компоненты. Звук формируется на основе вибраций внутри салона, благодаря чему новая система LG выдает «богатый 3D-звук с эффектом погружения».

Панель имеет размеры 150 х 90 мм при толщине всего 2,5 мм, что составляет примерно 10% от толщины традиционных динамиков. Ее вес — 40 гр, это 30% веса стандартного автомобильного динамика. Такие размеры позволяют установку в самых неожиданных местах, таких как приборная панель, обивка потолка салона, стойки или подголовники сидений.

«Интегрированность устройства не только позволяет избавиться от решеток динамиков, но и повышает эффективность использования пространства, высвобождая место, обычно занимаемое автомобильными динамиками, без ущерба для качества звука», — отмечает LG Display.

Сама технология не является новой и инновационной, она уже давно используется в телевизорах, но до сих пор этим сфера ее применения и ограничивалась. Коммерческий выпуск новых звуковых панелей ожидается в первой половине 2023 года.

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