В Тибете запущен самый высокогорный в мире облачный дата-центр

В административной столице Тибетского автономного района, в Лхасе (Китай), заработал самый высокогорный (4200 м) в мире облачный дата-центр. В настоящее время площадка рассчитана на 3000 стоек. Она поддерживает работу облачных сервисов для 491 информационной системы региона.

Общая площадь комплекса составляет 645 тыс. м2, площадь входящих в его состав зданий — 400 тыс. м2. Управлением ЦОД занимается полугосударственная компания Tibet Ningsuan Technology Group.

Реализация проекта началась в 2017 году. В 2018 году китайский гигант Alibaba подписал соглашение с Tibet Ningsuan Technology Group о предоставлении на базе высокогорного дата-центра облачных услуг. Строительство первого этапа ЦОД было завершено в 2020 году, но фактическая эксплуатация началась только сейчас.

Проект является частью китайской инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП), направленной на создание новых торговых путей и соглашений почти с 70 странами из Юго-Восточной Азии в Европу.

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