Завершился первый тур конкурса «AZERCELL CUP»

19 ноября 2022 года завершился первый тур конкурса по информатике и программированию «AZERCELL CUP», организованного ООО «Azercell Telecom» в сотрудничестве с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики. Учащиеся, набравшие 200 и более баллов, получили право состязаться в следующем туре. Отметим, что «AZERCELL CUP» нацелен на поддержку школьного образования в сфере информатики и компьютерных наук, а также развитие способностей школьников к алгоритмическому мышлению.

Следующий этап конкурса пройдет во второй декаде декабря в офлайн-формате. После согласования даты необходимая информация будет отправлена участникам через их учебные заведения. Около 30 студентов, которые станут победителями конкурса, будут награждены дипломами и медалями, а также ценными подарками от ООО «Azercell Telecom». Школьники, показавшие наиболее высокие результаты, получат приглашение на участию в подготовительных занятиях к международным олимпиадам, организованных Министерством науки и образования Азербайджанской Республики.

Лидирующий мобильный оператор страны с 2017 года участвует в процессе подготовки школьников к Международным олимпиадам по информатике, способствуя вовлечению молодежи в сферу компьютерной инженерии и программирования.