LG представил игровой OLED-монитор UltaGear 27GR95QE-B с частотой 240 Hz

Компания LG представила 27-дюймовый игровой монитор UltaGear 27GR95QE-B. Новинка получила OLED-матрицу с разрешением 2560 x 1440 пикселей, частотой обновления 240 Hz и временем отклика 0,3 мс (GtG). Заявлен 98,5% охват цветового пространства DCI-P3, а благодаря технологии OLED коэффициент контрастности составляет 1 500 000:1. Кроме того, есть поддержка технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC.

В числе других особенностей модели производитель отмечает RGB-подсветку на корпусе и эргономичную подставку: монитор можно поднимать и опускать на 11 см, а также наклонять по горизонтали и вертикали на 20 градусов. Набор разъемов включает два HDMI и один Display Port (версии не уточняются), а также USB 3.0 и S/PDIF для передачи звука.

В продаже монитор LG UltraGear 27GR95QE-B появится в начале следующего года по цене 999,99 долларов.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az