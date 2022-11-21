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22 ноября, 2022
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Завершился первый этап профессиональных тренингов Nar для людей с ограниченным слухом

Nar

Завершен первый в текущем году этап социального проекта «Школа обучения», организованного Nar с целью поддержки людей со слуховыми ограничениями. Сертификаты были вручены 10 участникам, получившим профессиональные знания в области искусства маникюра в ходе 3-месячного обучения. В ходе обучения участники получили знания, связанные с маникюрной профессией и дизайнерскими работами на ногтях.

Основная цель проекта — предоставить профессиональную подготовку молодым людям с нарушениями речи и слуха, чтобы поддержать их интеграцию в общество и финансовую свободу. Направление подготовки во многом определяется направлениями, востребованными на рынке труда.

Говоря о важности проекта, Камран Гасанов, председатель общественного объединения «Помощь глухим», являющегося партнером проекта «Школа обучения» отметил: «Я горжусь тем, что выступаю партнером в этом проекте, потому что проект «Школа обучения» вызывает радикальные изменения в жизни молодежи со слуховыми ограничениями. Желаю успехов всем участникам, прошедшим обучение».

Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью Nar, подчеркнул, что упомянутый проект является началом нового этапа в жизни молодежи: «Знания, полученные на этом тренинге, дают участникам возможность самостоятельно работать в профессии маникюра и даже начать свой бизнес. Наша главная цель — помочь молодежи из этого сегмента обрести финансовую свободу», — сказал он.

Следует отметить, что проект «Школа обучения» компании Nar стал победителем в номинации «Лучший проект КСО» на конкурсе IPRA Golden World Awards 2019 на престижном международном конкурсе Eventia.

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