Крупные инвесторы разочаровались в криптовалюте

Внезапный крах криптобиржи FTX возможно окончательно подорвал перспективы включения криптовалют в портфели крупных инвесторов, об этом пишет Bloomberg.

Несмотря на то, что в отрасли остается достаточно приверженцев, многие профессиональные управляющие капиталом говорят, что доводы в пользу криптовалюты как средства диверсификации портфеля или цифрового золота были опровергнуты. По их мнению, инвестирование в криптовалюты связано с вероятностью слишком больших потерь, а сама структура рынка излишне рискованна.

«Стало ясно, что криптовалютам не найдется места в институциональном распределении активов. Был период, когда криптовалюты рассматривались как потенциальный класс активов, который каждый инвестор должен иметь в своем стратегическом распределении, но эти времена прошли», — заявил Хани Редха (Hani Redha), управляющий портфелем активов в лондонской компании Pinebridge Investments.

Недавние скандалы на криптовалютном рынке практически уничтожили представление о биткоине, как о надежном варианте для инвестирования. Но ни одно из этих событий — от краха TerraUSD до банкротства Celsius — не было столь разрушительным, как новость о том, что даже FTX, до недавнего времени считавшаяся одной из самых успешных компаний на рынке, оказалась ненадежна.

«Крах FTX ставит под сомнение жизнеспособность криптовалютной экосистемы», — считает Салман Ахмед (Salman Ahmed), главный инвестиционный стратег Fidelity International, под управлением которой находятся активы на сумму в 646 млрд. долларов.

В прошлом биткоину удавалось преодолевать «тяжелые времена» и некоторые инвесторы верят, что криптовалютный рынок стабилизируется. Однако Марк Даудинг (Mark Dawding), инвестиционный директор BlueBay Asset Management, считает, что доводы о способности биткоина стать цифровым аналогом золота не соответствуют действительности:

«Должно быть понятно, что индустрия, которая ничего не производит, сжигает деньги и предлагает заманчивые доходы, обречена на провал».

После краха криптобиржи FTX инвесторы вывели с бирж уже более 106000 биткоинов. На момент написания заметки курс главной криптовалюты упал до 16763 долларов, обрушившись на 18,99% за последнюю неделю.

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