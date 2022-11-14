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15 ноября, 2022
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В Google Chrome будут сохраняться группы вкладок на панели закладок

Google Chrome

В новой версии браузера Google Chrome появилась экспериментальная настройка для сохранения созданной группы вкладок на панели закладок.

Новая функция позволит сохранить группы вкладок между сессиями. В текущем виде они пропадают после перезагрузки браузера или ПК, что вызывает неудобство у пользователей.

Нововведение уже доступно в тестовой сборке Chrome Canary 110. Теперь пользователи могут закрыть всю группу вкладок или отдельные страницы без потери информации. Для повторного открытия всей группы будет достаточно кликнуть по ее названию в панели закладок. Для активации функции необходимо перейти по адресу chrome://flags/#tab-groups-save, включить соответствующий параметр и перезапустить приложение для применения изменений.

Ожидается, что стабильная версия Google Chrome 110 с новой функцией по умолчанию, выйдет в начале февраля следующего года.

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