Binance остановила прием депозитов FTT обанкротившейся FTX

Binance прекратила принимать на своей платформе депозиты токенов FTT криптобиржы FTX, которая объявила в эту пятницу о своем банкротстве. Об этом заявил в воскресенье гендиректор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao). Он также призвал другие конкурирующие биржи последовать примеру его платформы.

«(Binance) прекратила работу с депозитами FTT, чтобы предотвратить возможность сомнительных дополнительных поступлений, влияющих на рынок. Мы будем следить за ситуацией», — написал глава Binance в Twitter.

Положение криптобиржы FTX резко ухудшилось, когда спустя некоторое время после объявления о начале процедуры банкротства, она сообщила об обнаруженном несанкционированном доступе. В результате взлома ее приложения оказались заражены вредоносным кодом, а эксперты заявили, что активы на сотни миллионов долларов исчезли с платформы при «подозрительных обстоятельствах».

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