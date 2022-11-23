Как решения DELL Technologies интегрируются в портфель Techpro DC

В этом году Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, и Dell Technologies, ведущая мировая технологическая компания, объявили о старте стратегического партнерства. В рамках этого соглашения Techpro DC как дистрибьютор будет распространять продукцию Dell на территории Азербайджана и помогать IТ-компаниям в реализации проектов, разработанных на продуктах и решениях Dell Technologies. Следует отметить, что Techpro DC практически с момента начала своей дистрибуционной деятельности принимает активное участие в разработке инфраструктурных решений для партнеров, а благодаря появлению в своем портфолио такого вендора, как Dell Technologies, компания получила возможность выйти на принципиально новый уровень. О том, какое влияние на спектр предложений и возможностей Techpro DC оказывает это партнерство, в интервью InfoCity рассказывает технический директор компании Сеймур Мустафаев.

— Решения Dell Technologies позволили нашей компании существенно расширить свои возможности в плане подготовки и реализации монобрендовых инфраструктурных решений, ведь портфель предложений этого вендора существенно шире и позволяет охватить практически все нюансы при создании полноценной IT-экосистемы предприятия любого масштаба. Именно это позволяет подобрать конкретное решение, практически не используя в проекте предложения других вендоров, делая его цельным. Например, тогда как в портфеле прочих инфраструктурных вендоров присутствуют лишь одна-две линейки систем хранения данных и эти пробелы приходится заполнять предложениями сторонних производителей, Dell Technologies предлагает около десяти линеек СХД. И такая ситуация прослеживается по всем направлениям деятельности Dell Technologies, включая серверы, сетевое оборудование и т.д. Благодаря этому и предложения, сконфигурированные на основе решений этой компании, получаются более оптимальными, — говорит Сеймур Мустафаев.

— Можете более подробно рассказать о преимуществах продуктов Dell Technologies, пользующихся наибольшим спросом на рынке Азербайджана?

— Мое направление деятельности тесно связано с Enterprise-решениями и решениями для ЦОД, поэтому я отдельно хотел бы отметить направление коммутаторов для data-центров Dell PowerSwitch S Series, обширность модельного ряда которого не может не впечатлять. Тут очень много разных моделей, в числе которых как 10G, так и 25G и выше. Если еще не так давно требования к скоростям подключения серверов исходили чаще всего из 10G базиса, то сейчас тренд постепенно смещается, если уже не сместился, в сторону 25G. И это не какой-то революционный, а, скорее, эволюционный процесс. И тут Dell Technologies позволяет решать нам подобные задачи просто, экономически эффективно и в максимальном соответствии с потребностями наших заказчиков.

Что касается линейки серверов Dell Technologies, то я отдельно хочу отметить, что это вендор, который на текущий момент перевел ее большую часть на третье поколение процессоров Intel Xeon Scalable. Этим на данный момент могут похвалиться далеко не все поставщики серверного оборудования. Тренд гиперконвергентных решений продолжает развиваться и опыт в реализации проектов на основе этой концепции у нас уже достаточно большой, поэтому я очень рад, что в портфеле предложений Techpro DC теперь доступно такое решение, как Dell VxRail. В 2015 году командам разработчиков из VMware и EMC удалось агрегировать все свои знания об этом сегменте, предоставив рынку, пожалуй, лучшее устройство для гиперконвергентной инфраструктуры. Если вы используете в своей работе VMware, то более соответствующего вашим потребностям предложения просто не найти. Так что я считаю, что годы тесного сотрудничества Dell Technologies и VMware пошли обеим компаниям на пользу, позволив не только тесно интегрировать возможности виртуализации в продукты этого вендора, но и значительно упростить работу с VMware на оборудовании Dell. А учитывая растущий тренд, связанный с контейнеризацией, Dell Technologies имеет в своем портфолио и такие решения, как Dell ECS\ObjectScale, позволяющие организациям наряду с виртуальными машинами использовать объектное хранилище следующего поколения, совместимое с протоколом Amazon S3. Это помогает снизить затраты на разработку и стимулировать инновации в приложениях. Кроме того, Dell Technologies и VMware добавили программно-определяемое объектное хранилище Kubernetes в VMware vSphere с Tanzu и в vSAN Data Persistence Platform. Программное обеспечение ECS\ObjectScale также расширяет возможности систем Dell VxRail для поддержки современных рабочих нагрузок, таких как искусственный интеллект, аналитика и облачные приложения, для которых требуется хранилище S3. Я понимаю, что до того, как тема контейнеризации станет популярной в Азербайджане, пройдет еще какое-то время, но наш проектный отдел, работая на опережение, уже будет готов предоставлять свою экспертизу для подобного рода проектов.

Но самая отличительная черта Dell Technologies, на мой взгляд, заключается в наследии ЕМС. Благодаря этому приобретению модельный ряд систем хранения данных компании стал настолько широк, что покрывает все возможные запросы заказчиков. В портфеле предложений Dell Technologies есть как классическая линейка доступных и производительных СХД PowerVault ME, так и унифицированные гибридные и флеш-системы хранения данных Dell Unity XT, а также Dell PowerStore, представляющие собой системы, полностью построенные на SSD-накопителях NVMe. Кроме того, нас очень подкупает программа Dell Technologies All-Flash Data Reduction Guarantee, в рамках которой производитель изначально гарантирует заказчику такие возможности, как дедупликация и встроенное сжатие для уменьшения объемов данных с определенным коэффициентом. И это на самом деле дает серьезное преимущество по сравнению с другими вендорами, позволяя делать заказчикам экономически более выгодные предложения за счет того, что мы можем предложить меньше дисков в системе, при этом гарантируя возможность хранения больших объемов данных. Есть спрос на нашем рынке и на линейку систем хранения Dell PowerScale (в прошлом Isilon). Это решение класса Network Attached Storage, которое задает новые стандарты сбора, обработки и использования документов, видео, изображений и других неструктурированных данных. Кластеры этой системы масштабируются от 11 Тb до 60 Петабайт без прерывания сервисов и снижения эффективности из-за простоев в работе, поэтому такое решение выглядит намного перспективнее использовавшихся ранее классических средств. И что самое главное, столь оптимальная возможность хранения и работы с петабайтами видеоданных уже заинтересовала ряд телекомпаний нашей страны. Отдельно я бы хотел еще отметить линейку Dell PowerMax. Это массив хранения данных высочайшего класса, обеспечивающий до 10 миллионов операций ввода-вывода в секунду с истинным сквозным NVMe и встроенным машинным обучением. PowerMax может обрабатывать даже самые сложные рабочие нагрузки блочных, файловых и мэйнфреймовых систем и был разработан специально для работы в критически важных системах, исключающих даже малейший намек на возможность простоя. Заказчиков на подобное решение в Азербайджане не так много в принципе, но у нас в планах наращивание компетенции и по этому продукту.

Если же абстрагироваться от продуктовых линеек Dell Technologies, то я бы причислил к достоинствам этого вендора еще один очень важный момент — это сроки поставок. Сегодня далеко не каждый вендор в состоянии обеспечить отгрузку оборудования в течение одного-двух месяцев. Для нас это является важнейшим фактором, потому что иногда именно из-за долгих сроков поставок страдают наши заказчики, которые бывают вынуждены замедляться в своем развитии на фоне такой ситуации.

— Как сказалось включение DELL Technologies в ваше потфолио на развитии проектного отдела Techpro DC?

— Мы сталкиваемся с растущими запросами рынка, которые обязывают нас развивать проектное направление в составе дистрибьютора. Безусловно, крупные компании-интеграторы, работающие на нашем рынке, в состоянии себе позволить держать штат обученных и сертифицированных специалистов, которые самостоятельно могут принимать участие в архитектурной проработке проектов любого уровня. Но, как правило, немалый объем продаж осуществляется многочисленными небольшими и средними компаниями, которые в условиях реализации одного-двух проектов в год не могут себе позволить большие бюджеты на наращивание собственной компетенции по каждому из столь многочисленных направлений. Как Value Added Distributor, Techpro DC предоставляет свою компетенцию, техническую экспертизу и инженеров в помощь партнерам любого уровня, а также выступает как связующее звено между вендором и партнером на протяжении срока реализации всего проекта. Поэтому, в случае необходимости, мы принимаем активное участие в совместных встречах с заказчиком, в подготовке презентаций и выстраивании стратегии, тем более что реализация проектов на базе продуктов и решений DELL Technologies требует большего опыта и более углубленной экспертизы. Например, если ряд инфраструктурных вендоров не предъявляет столь жестких требований к количеству сертифицированных специалистов в компании, то у DELL Technologies это является обязательным условием. Сложнее и сами экзамены у этого вендора, предполагающие наличие обязательной сертификации практически по каждой линейке продуктов. Поэтому с момента подписания дистрибьюторского соглашения наша команда активно проходит процесс обучения. Многие из сотрудников нашего проектного отдела одновременно проходят сертификацию по продуктам различных вендоров, что в долгосрочной перспективе даст Techpro DC дополнительное преимущество. Такие специалисты будут в состоянии понять потребности заказчика и помочь партнеру составить оптимальное предложение еще до момента начала подготовки к реализации проекта.

В перспективе ближайших двух-трех лет мы также планируем развивать в Techpro DC и сервисные компетенции DELL Technologies. Думаю, что нам вполне по силам предоставлять услуги по развертыванию и сервисной поддержке оборудования этого вендора. Также я хочу отметить, что, являясь дистрибьютором DELL Technologies на рынке Азербайджана, мы будем наращивать обороты, стараясь завоевать большее доверие вендора, что позволит нам в будущем представлять его интересы и на других рынках стран региона, где работает наша компания.